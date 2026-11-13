Rap-Legende Eminem wird 54 Jahre alt. Während sein kultureller Einfluss reicht von der NFL zu Thanksgiving bis hin zu neuen kulinarischen Erlebnissen in Deutschland, wo sein Restaurant Mom's Spaghetti eröffnet hat.

In den Medienlandschaften beider Seiten des Atlantiks dominieren derzeit zwei völlig unterschiedliche, aber gleichermaßen populäre Phänomene die Schlagzeilen: Der Sport und die Musik. Auf der einen Seite steht die NFL, die mit dem Super Bowl und den damit verbundenen Zeremonien weiterhin ein globales Publikum fesselt.

Besonders im Fokus stand dabei der US-Präsident Donald Trump, der am vergangenen Wochenende in der Stadt Berlin anlässlich eines Spiels der Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers in Las Vegas auftrat. Dort präsentierte er seine neue Single, einen Hymnen-Stil getarnten Trump-Song, der jedoch eher wie ein Rap-Angriff auf den aktuellen Präsidenten Joe Biden wirkte. Trump, der nach wie vor auf die Unterstützung seiner Basis setzt, versprach, die Liga zu unterstützen, während er Biden und seine Politik scharf kritisierte.

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Politik und Musik im Sport

Die Anwesenheit des Ex-Präsidenten unterstreicht die zunehmende politische Instrumentalisierung des populärsten Sports der USA. Auf der anderen Seite des Ozeans, in Detroit, feiert eine andere Art von Ikonen Geburtstag und Erfolge. Der Rap-Legende Eminem, bürgerlich Marshall Bruce Mathers III, wird heute 54 Jahre alt. Obwohl er als Super-Fan der Detroit Lions bekannt ist, hatte seine Beziehung zu Sportteams eine komplexe Entwicklung.

Nach einem Umzug mit seiner Mutter Debbie nach Michigan und dem Ansehen der schlechten Leistungen der Lions als Kind, wählte er die Dallas Cowboys als zweites Team, um mitzufiebern. Doch sein Herz blieb dem blauen Detroit treu. Heute ist er fest im Ford Field integriert und produziert seit letztem Jahr die Thanksgiving-Halbzeitshows der Lions. Eminems kultureller Einfluss erstreckt sich jedoch weit über die Sportarena hinaus, insbesondere durch sein kulinarisches Erbe.

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Der Kult-Truck und das Restaurant Mom's Spaghetti, eine Anspielung auf seinen Hit aus dem Film 8 Mile, haben München erreicht. Das Konzept, das 2017 in Detroit startete, soll nun ein Stück der Motor City nach Bayern bringen. Die Marketing-Chefin Emily Griffith betonte, dass Ehrlichkeit und harte Arbeit die Werte sind, die Detroit repräsentieren. Fans müssen sich strengen Sicherheitskontrollen unterziehen, um das Fanfest zu betreten, was auf den enormen Andrang hinweist.

Eminems Restaurant kommt nach München

Auf der Speisekarte stehen nur drei Gerichte: Spaghetti für 12 Euro, Spaghetti mit Fleischbällchen für 14 Euro und das legendäre Spaghetti-Sandwich für 16 Euro. Das Gericht besteht aus Nudeln mit Tomatensoße, leicht gewürzt mit Knoblauch und Zwiebeln, bedeckt mit einer Käsescheibe und eingeklemmt in knusprigen Toast. Obwohl lauwarm und weich, gilt es als authentischer Geschmacksnachweis aus Detroit.

Diese kulturelle Exportstrategie zeigt, wie Eminems Marke von Musik über Sport bis hin zu Gastronomie reicht und dabei stets die Wurzeln in Michigan bewahrt.