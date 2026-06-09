Emirates plant tägliche Langstreckenflüge von Berlin und Stuttgart nach Dubai

Die Flugges Emirates will ihr Deutschlandnetz ausweiten und tägliche Verbindungen von Berlin-Brandenburg und Stuttgart nach Dubai anbieten. Dafür sind Investitionen von über 100 Millionen Euro geplant, die Genehmigung des Bundesverkehrsministeriums steht noch aus. Lufthansa sieht die Pläne kritisch.

Die internationale Fluggesellschaft Emirates , mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten, plant eine deutliche Ausweitung ihres Engagements in Deutschland. Während bereits Flüge von München, Frankfurt und Hamburg nach Dubai bestehen, soll der Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) neu in das Streckennetz aufgenommen werden.

Zusätzlich ist eine tägliche Verbindung nach Stuttgart vorgesehen. Emirates kündigt an, dafür jährlich über 100 Millionen Euro investieren zu wollen, dies jedoch vorbehaltlich der Genehmigung durch das deutsche Bundesverkehrsministerium. Das Unternehmen betrachtet Berlin und Stuttgart als wichtige Wirtschaftsregionen, die bisher unterversorgt mit Langstreckenflügen seien, und sieht eine Marktlücke, die man füllen möchte. Die Bemühungen um Landerechte, insbesondere für Berlin, laufen bereits seit längerer Zeit.

Emirates-Chef Tim Clark erklärte, man wolle konstruktiv mit den deutschen Behörden zusammenarbeiten, um die Pläne zu verwirklichen und für beide Metropolregionen spürbare Vorteile zu schaffen. Diese Entwicklung steht nicht isoliert, sondern im politischen Kontext: Bereits zu Beginn des Jahres, während eines Besuchs der Bundesregierung in der Golfregion, wurde über eine mögliche Ausweitung internationaler Flugverbindungen nach Deutschland gesprochen. Ein Regierungssprecher betonte damals, die Bundesregierung arbeite intensiv daran, die Möglichkeiten zu erweitern, da die Stärkung des internationalen Luftverkehrs wirtschaftlich wichtig sei.

Der Wettbewerbsdruck auf den bestehenden Markt und insbesondere auf die nationale Fluggesellschaft Lufthansa ist damit deutlich. Lufthansa äußerte sich in der Vergangenheit kritisch zu solchen Plänen und lehne weitere Landerechte für Airlines aus den VAE aus guten Gründen ab, wie eine Sprecherin im Februar der Zeit mitteilte. Die Argumentation der Lufthansa bezieht sich auf die Befürchtung, dass zusätzliche Rechte für ausländische Carrier die Klima-, Verbraucher-, Wettbewerbs- und Sozialstandards aushöhlen könnten.

Interessant ist dabei, dass Lufthansa selbst keine eigenen Langstreckenflüge vom Flughafen BER anbietet, auch wenn die Tochtergesellschaft Eurowings von Berlin aus Ziele in Dubai und Abu Dhabi im Programm hat. Emirates hingegen argumentiert, dass die geplanten Strecken nach Berlin und Stuttgart keine Kannibalisierung bestehender Verbindungen bedeuten würden, sondern eine seit Langem bestehende Lücke schließen.

Die Airline verweist darauf, dass viele ferne Destinationen wie Indonesien, Sri Lanka und Vietnam von Deutschland aus derzeit nur mit einem Zwischenstopp in Dubai erreichbar seien und von deutschen Fluggesellschaften nicht direkt angeflogen würden. Mit einer direkten Verbindung ab Berlin oder Stuttgart könnten diese Ziele für deutsche Reisende einfacher zugänglich werden. Die endgültige Entscheidung liegt nun beim Bundesverkehrsministerium. Sollte die Genehmigung erteilt werden, könnte Emirates einen bedeutenden Expansionsschritt im deutschen Markt vollziehen und die Konkurrenzsituation im internationalen Luftverkehr weiter verschärfen





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