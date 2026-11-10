Emirates verschiebt Start am Berliner Flughafen BER

Emirates-Chef Tim Clark hat die Aufnahme von Flugverbindungen nach Berlin vorerst gestoppt. Ungeklärte Punkte im Regierungsabkommen der VAE verhindern den Startplan für den April.

Emirates hat die geplanten Flugverbindungen zum Berliner Flughafen BER vorerst zurückgestellt. Der Präsident der Fluggesellschaft, Tim Clark, bestätigte in Berlin gegenüber Journalisten, dass das Unternehmen die Gespräche mit dem deutschen Verkehrsministerium wieder aufnehmen möchte, um strittige Punkte im bestehenden Abkommen zu klären. Der ursprüngliche Plan sah vor, den deutschen Hauptstadtflughafen ab dem ersten April anzusteuern.

Verhandlungen über Zusatzrechte verzögern sich

Die Bundesregierung hatte der Fluggesellschaft im Rahmen einer Vereinbarung mit den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) zusätzliche Verkehrsrechte eingeräumt. Dies ermöglichte es Emirates, neben den vier bisherigen deutschen Zielen einen fünften Flughafen anzusteuern. Tim Clark betonte, dass alles zunächst reibungslos verlaufen sei, bis der vollständige Wortlaut des Abkommens vorgelegt wurde. Die Bedingungen seien jedoch nicht so großzügig ausgefallen, wie von der Airline erhofft.

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Kritik an Ausgestaltung des Abkommens

Emirates steht seit langem im Wunsch, den Flughafen in Schönefeld zu bedienen. Bisher bedient die Fluggesellschaft die deutschen Städte Frankfurt, München, Düsseldorf und Hamburg. Mit den neuen Rechten hätte der Hub in Dubai mit zahlreichen Umstiegsverbindungen zu globalen Zielen verknüpft werden sollen. Tim Clark forderte Nachgiebigkeit des Ministeriums bei einigen Punkten, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, da dies zur Rückstellung der Pläne führte, bis mehr Klarheit bestehe.

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Auswirkungen auf das Reiseangebot

Die Verzögerung hat direkte Konsequenzen für das Reiseangebot im deutsch-iranischen Luftverkehr. Andere Anbieter wie Lufthansa und Eurowings planen bereits für den ersten November entsprechende Flüge. Emirates hofft nun auf weitere Verhandlungen, um die Lücke im Angebot zu schließen und den Flughafen Berlin-Brandenburg in ihr dichtes Streckennetz zu integrieren.