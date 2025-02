Emma Aicher: Die neue Hoffnung des deutschen Alpinsportes

Die 21-jährige Allrounderin Emma Aicher ist das neue Gesicht des deutschen Alpinsportes. Bei der Weltmeisterschaft in Österreich hat sie mit starken Auftritten in Super-G und Abfahrt auf sich aufmerksam gemacht und als großes Talent für die Zukunft erkannt. Gemeinsam mit Lena Dürr bildet sie ein Team, das Medaillenkandidatin ist.

Der deutsche Alpinsport erlebt einen Wandel, geprägt von neuen Talente n. Emma Aicher , eine 21-jährige Allrounderin, hat in der jüngsten Weltmeisterschaft in Österreich ihre Stärke demonstriert und die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Als Teil des deutschen Skiverbands (DSV) ist sie die große Hoffnung für die Zukunft . Sie fährt im Team-Event mit der erfahrenen Lena Dürr , die vor zwei Jahren WM-Bronze im Slalom errang.

Wolfgang Maier, Sportchef des DSV, sieht in dem Duo großes Potenzial für eine Medaille. Aicher hat mit starken Auftritten in Super-G und Abfahrt, wo sie jeweils den sechsten Platz erreichte, bewiesen, dass sie ein vielversprechendes Talent ist. Sie könnte dem deutschen Ski-Sport nicht nur neue Erfolge bescheren, sondern auch wieder mehr Aufmerksamkeit und Strahlkraft verleihen. Maier sieht in Aicher ein besonders vielversprechendes Juwel, das akribisch geschliffen wird. Das große Potenzial der jungen Athleten wurde schon vor Jahren erkannt. Sie durfte 2021 zur WM in Cortina d'Ampezzo fahren, ohne zuvor ein Weltcup-Rennen bestritten zu haben. Sie trug prompt zu Bronze im Teamevent bei und errang ein Jahr später sogar Mannschafts-Silber bei Olympia.Aicher's Paradedisziplin ist der Slalom, und ihre technische Grundausbildung im Riesentorlauf könnte ihr auch in den Speed-Disziplinen helfen. Maier ist nach den bisherigen Auftritten bei dieser WM der Meinung, dass sie in der Abfahrt einen entscheidenden Schritt in ihrer Entwicklung gemacht hat. Sie scheint nun zu verstehen, worauf es ankommt - das Gefühl für die richtigen Schwünge und das richtige Tempo im richtigen Moment. Noch nie stand die Tochter einer Schwedin und eines Deutschen auf einem Weltcup-Podest. Ihr bislang bestes Ergebnis war ein fünfter Platz im Super-G von Kvitfjell vor knapp zwei Jahren. Noch fällt sie zu oft aus. Sie selbst ist daher ohne jegliche Erwartungen zur WM in Österreich gereist. Nun, nach der ersten Woche am Zwölferkogel, ist sie aber 'wirklich, wirklich stolz' auf sich. Sie will das gute Skifahren mit in die nächsten Rennen nehmen, der Rest komme dann schon von allein. Vielleicht ja sogar die Medaille, die dem deutschen Team laut Sportchef Maier so viel Druck nehmen würde? In dem Mini-Mannschafts-Wettbewerb am Dienstag bestreitet Aicher die Abfahrt, Dürr den Slalom. Kira Weidle-Winkelmann bildet ein Duo mit Jessica Hilzinger. Aicher ist vor allem den Experten ein Begriff. Sie sucht aber anders als viele ihrer Konkurrentinnen nicht die Öffentlichkeit. Ihre Interviews dauern oft nicht länger als ihre Fahrten. Aicher antwortet in der Regel kurz und trocken, was nicht unfreundlich gemeint ist, sondern wohl auch einer sich erst nach und nach lösenden Sprachbarriere geschuldet. Aicher wuchs im schwedischen Sundsvall auf, sprach zu Hause vor allem die Sprache der Mutter und kam erst vor wenigen Jahren nach Deutschland. Sie lebt mittlerweile in Berchtesgaden. Wer ihr näher steht, beschreibt sie gern als aufgeschlossen und fröhlich. Von außen betrachtet ist es vor allem diese Ruhe, die die junge Aichner auszeichnet. Womöglich liegt genau darin ihre Kraft.





