Emma Aicher festigt nach Levi-Sieg ihre Position im Weltcup. Am 21. November startet die Deutsche im Slalom in Gurgl. ZDF überträgt live.

Die neue Wettkampfsaison 2026/27 im Alpinen Ski-Weltcup hat mit der Eröffnung in Sölden ihren Lauf genommen und bietet bereits erste hochkarätige Ergebnisse. Deutschland Ski Ass Emma Aicher zeigte sich nach einem dritten Platz im Riesenslalom in der Auftaktwoche auch im Slalom in Levi, Finnland, siegreich und unterstreicht damit ihre hohe Formkurve.

Der Schweizer Marco Odermatt startet als Titelverteidiger in der Gesamtwertung der Männer in die diesjährige Saison, während bei den Frauen Mikaela Shiffrin die große Kugel gewann. Emma Aicher lag in der Vorjahreswertung nur knapp hinter der US-Amerikanerin auf dem zweiten Platz und hat sich nun einen weiteren wichtigen Schritt zur Titelfeuerung gesichert.

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Weltcup Slalom Startzeiten und Livestream Details

Emma Aicher geht am Samstag, den 21. November beim Weltcup-Slalom in Gurgl an den Start und will ihre Siegesserie fortsetzen. Die erste Durchfahrt des Wettbewerbs beginnt pünktlich um 10:30 Uhr, wobei der zweite Lauf um 13:30 Uhr startet. Diese Zeiten gelten für die deutsche Athletin und den gesamten Teilnehmerfeld im gleichen Zeitraum.

Das Fernsehen und Online-Plattformen sichern sich die exklusiven Rechte zur Live-Übertragung der Rennen in Österreich. Das ZDF sendet den zweiten Durchgang live im Free-TV, sodass Zuschauer ohne extra Abo den entscheidenden Abschnitt verfolgen können. Für den ersten Lauf ab 10:30 Uhr steht zudem ein kostenloser Livestream auf der Plattform des öffentlich-rechtlichen Senders bereit.

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Saisonverlauf und Highlights im Alpenraum

Die Alpene-Weltcup-Saison 2026/27 erstreckt sich über mehrere Monate und findet traditionell Ende Oktober in Sölden ihren startpunkt. Das intensive Programm für die Sportler zieht sich bis Ende März 2027, wo das Saisonfinale in Sun Valley in den USA ausgetragen wird. Dies bietet den Athleten einen langen Zeitraum für Taktikanpassungen.

Zu den absoluten Höhepunkten dieser Saison gehören wie in den Vorjahren die legendäre Hahnenkamm-Abfahrt auf der Streif Mitte Januar. Zusätzlich lockt der Nachtslalom von Schladming am 27. Januar die Fans in die österreichischen Alpen. Diese Veranstaltungen sind fester Bestandteil des Kalenders und ziehen internationale Aufmerksamkeit auf sich.

Wettbewerbstext in Deutschland und USA

An den letzten beiden Wochenenden im Februar gastieren die Speed-Spezialistinnen und -Spezialisten in Garmisch-Partenkirchen. Dies ist die einzige Weltcup-Station, die auf deutschem Boden stattfindet und somit eine besondere Bedeutung für die heimischen Fans und Teilnehmer hat. Die Stadt empfängt die Weltelite der Abfahrt und Super-G Fahrer.

Die Wettbewerbsstruktur umfasst sowohl Slalom der Frauen am 21. November als auch Slalom der Männer am 22. November. Beide Disziplinen finden zu den genannten Startzeiten statt und runden die technische Disziplinen im Weltcup-Kalender ab. Die Teilnehmer müssen sich auf die schnellen Pistenbedingungen einstellen.

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Technische Disziplinen und Zuschauerinteraktion

Neben den Slalom-Rennen stehen zahlreiche Termine in den unterschiedlichen Disziplinen auf dem Programm, die die Vielseitigkeit der Athleten fordern. Die Organisatoren nutzen digitale Kanäle, um über alle wichtigen Informationen zum Start der Alpinen Ski-Weltcup-Saison 2026/27 zu informieren.

Fans können die Rennen auch im kostenlosen Livestream auf der Plattform Joyn verfolgen, was den Zugang zu den Ereignissen weiter erleichtert. Die Kombination aus traditionellem Fernsehen und modernen Streaming-Angeboten stellt sicher, dass Emma Aicher und ihre Konkurrenten von einem breiten Publikum verfolgt werden.