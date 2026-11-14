Emma Aicher feiert Slalom-Weltcupsieg in Levi zum Geburtstag

Emma Aicher gewinnt den Slalom in Levi, ihren ersten in dieser Disziplin, zum Geburtstag. Die Deutsche siegt vor Lara Colturi und Katharina Truppe und festigt ihre Position in der Gesamtweltcup-Wertung.

Die deutsche Skirennläuferin Emma Aicher hat sich am 19. November in Levi, Finnland, ein unvergessliches Geburtstagsgeschenk gemacht. Nachdem sie am Vortag ihren 23. Geburtstag gefeiert hatte, krönte sie ihre Leistungen am Samstagabend mit dem Sieg im Slalom des Alpinen Skiweltcups. Es handelt sich dabei um den sechsten Erfolg ihrer Laufbahn und gleichzeitig den ersten Sieg in ihrer bevorzugten Disziplin. Aicher zeigte sich nach dem Rennen überrascht und emotional, als sie das Zielformat durchquerte und die Bedeutung dieses Moments erkannte.

Start-Ziel-Sieg im Levi Slalom

Emma Aicher nutzte die Abwesenheit der US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin, die traditionell dominiert, und fuhr einen taktisch perfekten Rennen. Sie war die erste Läuferin im ersten Durchgang und die letzte im zweiten Lauf, was ihr einen klaren Start-Ziel-Sieg bescherte. Die Albanerin Lara Colturi belegte den zweiten Platz mit einem Rückstand von 0,43 Sekunden, während die Österreicherin Katharina Truppe als Drittplatzierte mit 0,50 Sekunden Rückstand folgte. Aicher bezeichnete dieses Ergebnis als Full-Circle-Moment, da Levi der Ort war, an dem sie vor Jahren ihre ersten Weltcup-Punkte und ihr erstes Podium im Slalom feierte.

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Historischer Erfolg für Deutschland

Emma Aicher ist die erste deutsche Siegerin in diesem特定nen Slalom-Event in Levi seit Maria Riesch im Jahr 2012. Dieser Sieg liefert der Allrounderin nicht nur psychologische Sicherheit, sondern auch wichtige Weltcuppunkte für den Kampf um die Gesamtwertung. In Abwesenheit von Shiffrin, die die erste Slalom-Station auslässt und auch auf das Rennen in Gurgl am 21. November verzichten wird, hatte Aicher die Chance genutzt. Sie zeigte sich von einem kleinen Wackler im ersten Lauf nicht aus der Ruhe bringen zu lassen und fuhr im entscheidenden zweiten Durchgang souverän.

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Motivation durch konstante Leistungen

Die 23-Jährige, die bereits zweimal Olympiazweite in Mailand/Cortina wurde, erklärte nach dem Rennen, dass sie ihre Läufe solidi abgearbeitet habe und nun ganz oben stehen dürfe. Sie sieht dies als Bestätigung dafür, dass sie auf dem richtigen Weg ist. Bereits beim Saisonauftakt im österreichischen Sölden Ende Oktober hatte Aicher im Riesenslalom einen unerwarteten Traumstart gefeiert und den dritten Platz erreicht. Dieser Erfolg dient ihr als weitere Motivation, um ihre aktuelle Form und ihre abgeklärte Art im Wettkampf weiterzuentwickeln und zu stabilisieren.

Widerkehr von Petra Vlhova und deutsche Misere

Neben Aicher gab es auch andere positive Nachrichten aus dem Feld. Die slowakische Olympiasiegerin von Peking, Petra Vlhova, kehrte nach 1008 Tagen Pause, bedingt durch einen Kreuzriss-Anfang 2024, in den Weltcup zurück und belegte Platz 16 mit einem Rückstand von 2,43 Sekunden. Für die weiteren deutschen Starterinnen war der Tag hingegen weniger erfolgreich. Lena Dürr, die in Levi bereits fünfmal auf dem Podium stand, fiel mit mehr als zwei Sekunden Rückstand aus dem ersten Lauf heraus, konnte aber im zweiten Lauf noch einige Plätze gutmachen und wurde 18. Die Weltcup-Debütantin Charlotte Grandinger erreichte Platz 45, und Jessica Hilzinger wurde 48. Die US-Siegerin Paula Moltzan schied im ersten Lauf aufgrund eines Fehlers aus.