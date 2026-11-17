Deutsche Skisportlerin Emma Aicher dominiert die erste Saisonhälfte mit einem Sieg in Finnland und einem dritten Platz in Österreich. Sie führt nun den Gesamtweltcup an.

Die deutsche Alpinskifahrerin Emma Aicher zeigt mit gerade einmal zwei absolvierten Rennen eine dominante Leistung, die sie bereits jetzt zur großen Favoritin auf den Gewinn des Gesamtweltcups macht. Nach einem dritten Platz im Riesenslalom in Sölden und dem erstmaligen Sieg im Slalom in Levi führt die 23-Jährige vorläufig die Gesamtwertung an und etabliert sich als eine der spannendsten Persönlichkeiten im aktuellen Skisport-Kalender.

Der Start in die neue Saison verlief für die Deutsche aus Sicht ihrer Ziele kaum besser denkbar. In ihrer eigentlich als schwächere Disziplin geltenden Technik, dem Riesenslalom, sicherte sie sich in Sölden direkt den dritten Platz. Dieser Auftritt beweist, dass sich Aicher in allen technisch anspruchsvollen Disziplinen des Weltcups behaupten kann und nicht mehr allein als Spezialistin wahrgenommen wird.

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Historischer Triumph in Finnland

Der Sieg im Slalom in Levi markiert den ersten Triumph von Emma Aicher in dieser Disziplin im Weltcup-Kalender. In den vergangenen zwölf Jahren hatten in Finnland ausschließlich die Slalom-Spezialistinnen Mikaela Shiffrin und Petra Vlhova diese Konkurrenz gewonnen. Mit diesem Erfolg wird die deutsche Athletin zur dritten Siegerin in der Geschichte der Veranstaltung und unterstreicht damit ihre gestiegene Konstanz auf der höchsten internationalen Ebene.

Aicher selbst bewertete ihre Fahrweise im Nachgang zur Veranstaltung nüchtern. Sie erklärte, zwei solide Durchgänge ohne größere Fehler absolviert zu haben, räumte jedoch ein, dass sie in einigen Passagen theoretisch noch schneller hätte sein können. Bereits nach dem ersten Lauf führte sie die Konkurrenz an und musste als Letzte in den zweiten Durchgang starten, was sie als ruhige und friedliche Erfahrung beschrieb.

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Traditionelle Patenschaft für Rentier

Als besondere Ehre beim Lappland-Weltcup erhalten die Sieger die Patenschaft für ein einheimisches Rentier. Emma Aicher durfte sich einen Namen für das Tier aussuchen und befragte zunächst ihre Follower auf Instagram für eine Wahl. Von drei vorgeschlagenen Namen setzte sich dort Lasse durch, doch die Athletin traf letztendlich die eigenständige Entscheidung, das Rentier Adam zu nennen.

Nach den erfolgreichen Wettkämpfen erhielt Aicher eine kleine persönliche Belohnung bei ihrer Rückkehr in die Heimat. Zusammen mit ihrer Freundin und Teamkollegin Nella Knauß besuchte sie ein japanisches Restaurant. Auf einer von Knauß geteilten Fotografie in den sozialen Medien ist das Paar bei einem Abendessen zu sehen, auf dem neben den bekannten Gyoza-Teigtaschen auch Edamame-Bohnen serviert wurden.

Ausblick auf die weitere Saison

Die aktuelle Führung im Gesamtweltcup gibt der deutschen Delegation einen deutlichen Hoffnungsschoss für die kommenden Monate. Da die Saison noch sehr jung ist und mehrere weitere Disziplinen wie Slalom, Super-G und Abfahrt folgen, wird sich zeigen, ob sich das aktuelle Tempo halten lässt. Die Leistungen in Sölden und Levi haben jedoch die Basis für eine erfolgreiche Gesamtplatzierung gelegt.

Für Emma Aicher bedeutet diese frühe Dominanz eine enorme Bestätigung ihrer Trainingsarbeit. Die Kombination aus Konstanz im Riesenslalom und dem Durchbruch im Slalom macht sie zu einer allseits gefürchteten Gegnerin. Die Skisport-Community beobachtet nun gespannt, wie sich die deutsche Athletin in den folgenden Rennen beweisen wird, da ihre Formkurve aktuell deutlich nach oben weist.