Emma Aicher gewinnt ersten Slalom-Weltcup in Levi

Emma Aicher hat den ersten Slalom-Weltcup der Saison im finnischen Levi gewonnen und daMit ihren ersten Sieg in dieser Disziplin gefeiert, während Mikaela Shiffrin absent blieb.

Emma Aicher triumphiert im finnischen Levi

Strategische Anpassungen und technische Details

Die deutsche Skirennfahrerin Emma Aicher hat den ersten Slalom Weltcup der Saison im finnischen Levi gewonnen. Die 23-Jährige nutzte die Abwesenheit der langjährigen Dominatorin Mikaela Shiffrin und präsentierte eine nahezu perfekte Leistung über beide Durchgänge. im ersten Lauf fuhr sie die schnellste Zeit mit der Startnummer eins,was ihr den optimalen Ausgang für das Finale bescherte. Im zweiten Durchgang verteidigte sie ihre Führung souverän und sicherte sich den Sieg mit einem Vorsprung von vierzigdrei Hundertstelsekunden vor der für Albanien startenden Lara Colturi. Die Österreicherin Katharina Truppe belegte den dritten Platz mit einem Rückstand von fünfzig Hundertstelsekunden. Es handelt sich dabei um den sechsten Weltcup sieg ihrer Karriere, zugleich ist es ihr erster Triumph in der Disziplin Slalom . Aicher bezeichnete das Ergebnis als einen Moment, bei dem sich ein Kreis schließe, da sie in Levi bereits früher ihre ersten Punkte und Podestplatzierungen feiern konnte.

Nach dem ersten Durchgang äußerte Aicher ihre Freude über die Startposition. Sie gab an, das Fahren mit der Nummer eins genossen zu haben, da sie nicht abgelenkt war und ihren eigenen Rhythmus durchziehen konnte. Der deutsche Sportliche Leiter Andreas Ertl betonte, dass die Pistenbedingungen im weiteren Verlauf nicht nachgegeben hätten, sondern perfekt präpariert waren. Ex-Skirennfahrer Felix Neureuther lobte die technische Entwicklung der Athletin, insbesondere ihre korrekte Positionierung vor den Toren, was den Schwung des Skis maßGeblich verbesserte. Auch sein Material wurde als erstklassig beschrieben, was zum insgesamt harmonischen Auftritt beitrug. Die Bedingungen waren eisig, mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, was Aichers Nervenstärke und ihr Feingefühl für dasEquipment unter Beweis stellte.

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Leistung der deutschen Kollegen und andere Starter

Neben Aicher startete auch Lena Dürr für den Deutschen Skiverband. Nach einem enttäuschenden ersten Lauf,bei dem sie den 30. platz belegte und gerade noch ins Finale einrückte, zeigte Dürr im zweiten Durchgang eine deutliche Verbesserung. Sie konnte zwölf Plätze gutmachen und landete am Ende auf Platz 18. Dürr erklärte, dass sie ihre Ausrüstung und ihre Taktik angepasst habe, um den glatter werdenden Pistenbedingungen besser zu begegnen, die sich im Vergleich zur Besichtigung deutlich verändert hatten. Die beiden weiteren deutschen Starterinnen, Charlotte Grandinger und Jessica Hilzinger, qualifizierten sich nicht für den zweiten Lauf. Dürr betonte, dass sie zwar nicht auf dem Podest gelandet war, jedoch mit der Steigerung im Finale zufrieden sei und darauf aufbauen wolle.

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Abwesenheit von Shiffrin und Blick in die Zukunft

Ein entscheidender Faktor für das Ergebnis war das Ausfallen der US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin, die im vergangenen Winter neun von zehn Slaloms gewonnen hatte. Shiffrin hat angekündigt, in dieser Saison weniger Slaloms zu fahren und sich stattdessen auf Riesenslalom und Super-G zu konzentrieren. Daher fehlte sie sowohl in Levi als auch beim kommenden Rennen in Gurgl in Tirol. Aicher gilt nun als eine der Hauptanwärterinnen auf den Gewinn des Gesamtweltcups. Als letzte Deutsche holte Maria Höfl-Riesch vor fünfzehn Jahren die Kristallkugel. Aicher,die bereits zwei olympische Silbermedaillen gewonnen hat, nähert sich mit diesem Saisonstart den großen Hoffnungen. Auch das nächste Rennen in Gurgl wird wieder ohne Shiffrin stattfinden, was Aicher die Chance gibt, möglicherweise zum dritten Mal in dieser Saison auf das Podest zu fahren.