Die Skisportlerinnen Emma Aicher und Lena Dürr haben beim Weltcup-Slalom in Killington im ersten Durchgang erhebliche Rückstände auf die Spitzengruppe kassiert. Mit über zwei Sekunden Rückstand sieht die 23-Jährige Aicher kaum noch Chancen auf eine Topplatzierung. Weltcupführend ist Mikaela Shiffrin vor Katharina Truppe und Camille Rast.

Die 23-Jährige hat kaum noch Chancen auf eine Topplatzierung. Auch für Lena Dürr sieht es nach dem ersten Durchgang schlecht aus. Nach der Enttäuschung im Riesenslalom sieht es für Skistar Emma Aicher auch beim zweiten Weltcuprennen in Killington/USA schlecht aus.

Im ersten Durchgang des Slaloms handelte sich die 23-Jährige mehr als zwei Sekunden Rückstand zur Spitze ein, damit ist eine Topplatzierung kaum mehr möglich. Aicher lag nach 30 Starterinnen auf Rang 15, Lena Dürr war 16. . In ihrem ersten Slalom-Einsatz der Saison setzte sich Skikönigin Mikaela Shiffrin vor Heimpublikum mit Startnummer eins an die Spitze.

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Die Gesamtweltcupsiegerin aus den USA führt allerdings nur knapp vor Katharina Truppe , Camille Rast und Lara Colturi . Shiffrin fährt in diesem Winter weniger Slaloms als sonst, die 31-Jährige will sich mehr auf den Riesenslalom und Super-G konzentrieren. Aicher hatte am Samstag im US-Bundesstaat Vermont nach zwei fehlerbehafteten Läufen nur den 19. Platz belegt, Shiffrin als Zweite hinter der Neuseeländerin Alice Robinson ihren 111. Weltcupsieg verpasst.