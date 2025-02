Emma Heming sendet Bruce Willis am Valentinstag Liebesbotschaft

Das Model Emma Heming zeigt dem Hollywoodstar Bruce Willis am Valentinstag auf Instagram viel Liebe und Verbundenheit. Die Fans sind begeistert von dem Pärchenfoto und der rührenden Botschaft.

Emma Heming (46) widmet ihrem Ehemann Bruce Willis (69) am Valentinstag ein süßes Liebesbekenntnis . Das Model teilt auf Instagram einen niedlichen Schnappschuss von sich und ihrem Partner, auf dem beide sichtlich verliebt lachen. Der obere Teil des Gesichts des Hollywoodstars ist auf dem Foto zwar nicht zu sehen – dafür aber sein freudiges Grinsen. Dazu schreibt Emma die rührenden Worte: 'Du und Lachen ergeben für mich meine liebste Liebesgeschichte.

' Ihren Beitrag untermalt sie außerdem mit einem roten Herz-Emoji. Die Fans sind von dem Pärchenfoto total hingerissen. Das machen sie in der Kommentarspalte des Social-Media-Posts deutlich. 'Liebe Grüße, mach weiter, Emma! Du bist ein Schatz', lobt beispielsweise ein Bewunderer und ein weiterer kommentiert: 'Was für eine wunderschöne Erinnerung. Danke fürs Teilen, Emma.' Ein dritter Nutzer des Onlineportals schwärmt wiederum: 'Ihr seid perfekt zusammen! Er hat das beste Lachen.' Emma und Bruce gaben sich 2009 das Jawort und feierten im vergangenen Jahr ihren 15. Hochzeitstag. Seit sich der Schauspieler wegen seiner schweren Demenzerkrankung aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, hält die 46-Jährige regelmäßig die Fans des 'Das fünfte Element'-Darstellers auf dem Laufenden, was seinen Gesundheitszustand betrifft. Gleiches macht sie auch bei den zwei gemeinsamen Kindern. 'Ich habe nie versucht, irgendetwas für sie zu beschönigen. Sie sind damit aufgewachsen, dass Bruce im Laufe der Jahre immer schwächer wurde', erklärte Emma gegenüber Town & Country





