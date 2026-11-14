Emma Watson Sturz vor GQ Party in Los Angeles

Emma Watson stürzte vor dem Chateau Marmont auf dem Weg zur GQ-Party in Los Angeles. Die Schauspielerin blieb unverletzt und setzte den Abend dennoch fort.

Die Schauspielerin Emma Watson verlor am Abend kurz vor ihrem Auftritt auf der jährlichen GQ-Party in Los Angeles das Gleichgewicht und stürzte. Der unglückliche Vorfall ereignete sich auf dem abschüssigen Gelände vor dem bekannten Chateau Marmont Hotel, wo Watson die Ehre hatte, als Gast der prestigeträchtigen Veranstaltung präsent zu sein. Augenzeugen und Aufnahmen zeigten den Moment, in dem die 36-Jährige auf dem Boden landete.

Kracher vor dem legendären Hotel

Der Sturz geschah, während sich die Schauspielerin auf dem Weg zum Event befand. Watson trug für den Anlass ein schwarzes Minikleid, das sie mit einer markanten Vintage-Jacke sowie schwarz-weiß gestreiften Absatzschuhen kombinierte. Es waren genau diese hohen Schuhe, die auf dem schwierigen, geneigten Untergrund zu ihrem Unglück beitrugen. Sie verlor das Gleichgewicht und fiel nach vorne, wobei sie instinktiv die Hände nutzte, um den Aufprall abzufangen.

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Sofortige Hilfe und Weitergehen

Ein Mann eilte der Schauspielerin sofort zur Hilfe, nachdem der Sturz passiert war. Trotz des harten Falls stand Emma Watson kurz darauf wieder auf und setzte ihren Weg fort, um die Feier zu besuchen. Bisherige Berichte geben an, dass sie sich durch den Vorfall nicht vom Abend abhalten ließ und weiterhin die Party besuchte. Offizielle Meldungen über Verletzungen liegen zu diesem Zeitpunkt nicht vor.

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Seltener Auftritt in Hollywood

Dieser Zwischenfall sorgte besonders für Aufmerksamkeit, da sich Emma Watson in den vergangenen Jahren vergleichsweise selten auf großen Hollywood-Partys zeigen ließ. Ihre Popularität erlangte sie vor 23 Jahren mit der Rolle der Hermine Granger in der "Harry Potter"-Filmreihe, wo sie damals 13 Jahre alt war. Neben ihr waren auch Daniel Radcliffe und Rupert Grint als ihre Filmpartner aktiv.

Karriere und akademischer Hintergrund

Watsons jüngster großer Filmauftritt war 2019 als Meg March in Greta Gerwigs "Little Women". Seit diesem Zeitpunkt zog sie sich vorübergehend aus der Schauspielerei zurück, um sich anderen Projekten zu widmen. An der Universität Oxford absolvierte sie einen Master in kreativem Schreiben. Der aktuelle Vorfall mit den Schuhen vor dem Chateau Marmont änderte jedoch nichts an ihrer Plannung für den Gala-Abend.