Emmanuel Iyoha ist mit sieben Toren in zwölf Spielen Top-Torjäger von Fortuna Düsseldorf. Er erklärt die Taktik und das Teamgefüge hinter der erfolgreichen Offensive. Die Blau-Weißen zielen auf weitere Siege.

Emmanuel Iyoha hat sich als bester Torschütze seines Teams profiliert und insgesamt sieben Treffer erzielt. Der 29-jährige Offensivspieler bringt diese Bilanz in den ersten zwölf Spielen der aktuellen Saison auf die Bühne. Seine statistische Effektivität sticht dabei besonders hervor. Der erwartete Torwert, kurz xGoal, liegt bei ihm für diese Spielzeit bei nicht einmal zwei.

Diese Diskrepanz zwischen dem statistischen Erwartungswert und den tatsächlich erzielten Toren verdeutlicht seine außergewöhnliche Abschlussqualität. Iyoha selbst führt diesen Erfolg auf die hervorragende Qualität der generierten Torchancen zurück. Er betont, dass die Mitspieler ihn konsequent in optimale Torschusspositionen bringen. Diese Taktik wird auch im Training regelmäßig geübt, um die Umsetzung im Wettkampf zu sichern.

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Historischer Hintergrund und Relegations-Erfahrung

Iyoha ist mit dem Spiel in den oberen Tabellenregionen bereits vertraut. In der Vorsaison 2023/24 stand er mit Fortuna Düsseldorf bereits in der Relegation zum Aufstieg in die Bundesliga. Dort scheiterte das Team jedoch knapp an der Konkurrenz aus Bochum. Diese Erfahrung prägt die aktuelle Einstellung der Mannschaft zur Tabellenführung und den Anforderungen an sich selbst.

Der Spieler beschreibt den Druck als positiv, solange man oben mitspielt. Das Training verläuft in solchen Phasen oft flüssiger als in Kampf um den Klassenerhalt. Diese Kombination aus Freude am Spiel undSeriosität in der Ausführung trägt derzeit maßgeblich zum Erfolg bei. Das Team möchte diese Erfolgswelle so lange wie möglich aufrechterhalten.

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Mentalität und der Kampf um drei Punkte

Iyoha weist darauf hin, dass jedes Spiel bei null beginnt, unabhängig vom aktuellen Erfolg. Man müsse den Hunger und die Gier nach weiteren Siegen konstant halten. Der Teamgeist wird bei den Blau-Weißen großgeschrieben und gilt als ein Geheimnis des Erfolges. Die gute Kommunikation zwischen den Spielern und die stimmigen Abläufe auf dem Platz sind dafür zentral.

Die Freude am Gewinn wirkt sich direkt auf die Stimmung in der Kabine aus. Nach einer Niederlage ist diese Atmosphäre schwieriger aufrechtzuerhalten. Die Spieler haben sich diese Positive Dynamik in den vergangenen Wochen hart erarbeitet. Im Moment belohnen sie sich mit Siegessicherheit und wollen an dieser Haltung festhalten.

Vorausschau auf das nächste Ostduell

Nun steht das Ostduell an, das eine besondere Brisanz für die Teilnehmer besitzt. Iyoha ist sich der Bedeutung jedes Spiels bewusst, da es immer um drei Punkte geht. Er spürt, dass bei diesem Aufeinandertreffen stellenweise mehr Leidenschaft und Intensität im Spiel ist. Das Team wird daran festhalten, um die drei Punkte im eigenen Kader zu lassen.

Ein persönliches Ziel motiviert den Stürmer zusätzlich. Er möchte seinen persönlichen Rekord von neun Toren brechen, der seit fast zehn Jahren besteht. Iyoha gibt an, unendlich glücklich darüber zu sein, dass das Toreschießen nach all den Jahren immer noch funktioniert. Er wird alles dafür geben, um weitere Treffer zu erzielen, wobei der kommende Sonntag gegen den Aufsteiger aus der Lausitz eine wichtige Rolle spielt.