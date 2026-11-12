Frankreichs Präsident Macron bietet Arsène Wenger seine Unterstützung für die Kandidatur gegen FIFA-Präsident Gianni Infantino an. Hintergrund sind die anstehenden Wahlen und diplomatische Interessen.

Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hat dem ehemaligen FC- Arsenal -Trainer Arsène Wenger seine volle Unterstützung für eine Kandidatur um das Amt des FIFA-Präsidenten angeboten. Diese diplomatische Intervention zielt darauf ab, den 77-jährigen Engländer davon zu überzeugen, sich gegen den aktuellen Amtsinhaber Gianni Infantino zur Wahl zu stellen. Macron soll nicht nur persönliche Zusicherungen abgegeben haben, sondern sich auch bereit erklärt haben, andere Staats- und Regierungschefs für Wengers Sache zu gewinnen.

Diplomatische Intervention vor der Frist

Der Vorstoß des französischen Präsidenten gilt als entscheidende Maßnahme im Hinblick auf die am 18. November ablaufende Frist für Kandidaturen. Bis zu diesem Datum müssen sich potenzielle Bewerber für das höchste Amt im Weltsport offiziell bewerben. Quellen berichten dem Medienhaus Telegraph, dass Macron direkt auf seinen Landsmann zugegangen ist, um ihn von einer Kandidatur zu überzeugen. Diese Initiative kommt zu einem Zeitpunkt, an dem europäische Fußballfunktionäre Wenger bereits seit sechs Wochen zu einem Engagement gedrängt haben. Der Versuch, Macron als einflussreichen Förderer an Bord zu holen, unterstreicht die strategische Bedeutung dieses Schrittes für das weitere Vorgehen.

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Wengers Profil und politische Kontexte

Arsène Wenger prägte den FC Arsenal über mehr als zwei Jahrzehnte und gewann mit dem Klub dreimal die Premier League. Er gilt als eine der größten Hoffnungen Europas, das umstrittene FIFA-Oberhaupt aus dem Amt zu drängen. Wenger hat den Plan von Gianni Infantino zur Verwertung von Weltmeisterschafts-Rechten öffentlich verurteilt, was seine Position als moralische Alternative festigt. Sollte Macron seine Unterstützung öffentlichkeitswirksam machen, wäre er der einflussreichste Verbündete Wengers in diesem Machtstreit. Die UEFA hat jedoch bisher keinen eigenen Kandidaten angekündigt und ist nach Informationen nicht aktiv an der Überzeugung Wengers beteiligt, könnte ihn aber im Falle einer Kandidatur unterstützen.

Bedrohungen durch afrikanische Diplomatie

Trotz der hohen politischen Unterstützung bestehen erhebliche Bedenken hinsichtlich der diplomatischen Risiken. Einige Akteure im Fußball äußern Vorbehalte gegen Macrons Einmischung, da die Beziehungen Frankreichs zu seinen ehemaligen Kolonien in Afrika angespannt sind. Eine mit den Gesprächen vertraute Quelle teilt mit, dass Macron zwar Hilfe angeboten hat, aber Warnungen vor potenziellen Schäden für die Kandidatur vorliegen. Wenn Macron in Westafrika Wahlkampf macht, könnte dies die Chancen Wengers tatsächlich verschlechtern. Die politischen Spannungen haben sich in den nahezu zehn Jahren der Präsidentschaft Macron weiter verschärft.

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Geopolitische Verluste und Stimmengewinn

Im Jahr 2025 wurde Macron vorgeworfen, alle Afrikaner beleidigt zu haben, nachdem er ausgesagt hatte, die Staats- und Regierungschefs des Kontinents hätten vergessen, Danke zu sagen. Paris hat in seinen ehemaligen Kolonien Mali, Niger, der Elfenbeinküste und dem Tschad an Einfluss verloren und wurde dort von Russland und China zurückgedrängt. Diese geopolitischen Verluste erschweren die Sicherung der notwendigen Stimmen für eine Wahl. Der französische Präsident hat viel Zeit damit verbracht, im Nahen Osten und in Afrika um Unterstützung zu werben, um die 106 Stimmen für seine eigene Wiederwahl zu sichern. Diese Prioritäten stehen möglicherweise im Konflikt mit den Interessen einer FIFA-Präsidentschaftskandidatur.

Alternative Kandidaten und strategische Szenarien

Falls sich Arsène Wenger in dieser Woche gegen eine Kandidatur entscheidet, wird die UEFA vermutlich hinter Kozo Tashima stehen. Tashima ist der Präsident des japanischen Fußballverbands und würde in diesem Szenario zum Hauptrivalen von Gianni Infantino werden. Die strategische Ausrichtung der europäischen Fußballverbände bleibt somit flexibel. Die Entscheidung Wengers wird maßgeblich beeinflussen, ob die europäische Einheit im Kampf gegen den aktuellen FIFA-Präsidenten Bestand hat oder ob sich die Landschaft der Kandidaten drastisch verändert. Die kommenden Tage werden zeigen, ob die diplomatischen Angebote Macrons in eine konkrete politische Allianz münden oder ob Wengers Erfahrung im Vereinsfußball nicht ausreicht, um auf der globalen Bühne zu bestehen.