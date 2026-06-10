Emmanuel Petit fordert Trennung von Madueke, Martinelli und Jesus

Der Arsenal-Legende Emmanuel Petit zufolge sollten Noni Madueke, Gabriel Martinelli und Gabriel Jesus den Verein verlassen, um Platz für neue, throughschlagkräftige Stürmer zu schaffen und die Titelverteidigung zu sichern.

Der ehemalige Arsenal -Star Emmanuel Petit fordert von Trainer Mikel Arteta eine klare personelle Trennung. Drei Profis sollen den Verein verlassen: Noni Madueke , Gabriel Martinelli und Gabriel Jesus .

Petit äußert sich bei Talksport kritisch und bezweifelt, dass das Trio dem englischen Meister bei der Titelverteidigung helfen kann. Besonders Madueke, für den Arsenal 56 Millionen Euro an Chelsea zahlte, wird ins Visier genommen. Petit räumt ein, dass Madueke zum Titel beitrug, befindet ihn aber für nicht gut genug und fordert deutlich mehr Einsatz und Entwicklung. Auch Martinelli und Jesus bekamen erneut Kritik; sie hätten in der Meistersaison nur Nebenrollen gespielt und kaum Akzente setzen können.

Medien berichten, dass Arsenal für beide Brasilianer offen für Angebote ist. Petit vermisst bei Arsenal starke, durchschlagskräftige und technisch versierte Flügelspieler - Eigenschaften, die er bei Madueke und den beiden Gabriel nicht sieht. Seine Forderung: Die Verpflichtung von schnellen, technisch versierten Außenstürmern, möglicherweise auch eines beweglichen Mittelstürmers. Trainer Arteta plant drei bis vier namhafte Neuzugänge, die durch Verkaufserlöse finanziert werden sollen.

Madueke, Martinelli und Jesus stehen ganz oben auf der Streichliste. Dagegen betont Petit, dass Leandro Trossard unbedingt behalten werden sollte, da er genau die fehlenden Qualitäten mitbringe. Zuerst müssten jedoch Spieler gehen, bevor neue kommen. Arsenal will den Erfolg festigen und die Vormachtstellung ausbauen, während andere Rivalen im Umbruch sind.

Die Entscheidung über die Zukunft der drei genannten Spieler fällt in den kommenden Wochen





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