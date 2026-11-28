Die Tagesspiegel-Weihnachtsaktion hat dem Emmi-Pikler-Haus Spandau 6000 Euro gespendet. Eine neue Küche soll traumatisierten Kindern Geborgenheit und Vertrauen schenken.

Im vergangenen Jahr hat die Weihnachtsspendenaktion des Tagesspiegel s mit dem Projekt "Menschen helfen" zahlreiche soziale Einrichtungen in Berlin unterstützt. Eine der Begünstigten ist das Emmi-Pikler-Haus in Spandau, das mit 6000 Euro eine vollständig neue Küche erhalten hat. Diese finanzielle Zuwendung ermöglichte es der Einrichtung, die alte, baufällige Küchenausstattung durch ein modernes, kindgerechtes Ambiente zu ersetzen. Die Spende ist Teil einer breiteren Bewegung, bei der insgesamt über 60 Projekte profitierten und rund eine Viertelmillion Euro eingesammelt wurden.

Notwendige Sanierung für traumabetroffene Kinder

Nadine Handwerk, seit 14 Jahren im Emmi-Pikler-Haus tätig, erklärt den Hintergrund der Maßnahme. Die alte Küche stammte noch aus dem Bestand der Immobilie, die der betreibende Verein erworben hatte. Sie war ursprünglich für eine einzelne Familie konzipiert und hatte viele Jahre den Alltag nicht mehr hergegeben. Schubladen funktionierten nicht mehr, Türen hingen schief und die optische Gestaltung war für die sensiblen Bedürfnisse der Kinder ungeeignet. Mit der neuen Ausstattung, die holzfarben gehalten ist, entstand ein wärmeres und natürlicheres Raumgefühl, das besser zum Gesamtkonzept der Einrichtung passt. In dem Haus leben derzeit elf Kinder zwischen null und sechs Jahren.

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Psychologische Bedeutung von Essen und Routine

Diese Kinder kommen aus vorbelasteten Familien und haben teils schwere Erschwernisse bewältigt. Manche sind traumatisiert, andere leiden an Behinderungen oder Entwicklungsstörungen, wieder andere haben Gewalt, Missbrauch oder Vernachlässigung erlebt. Für sie ist die Küche das Herz und die Seele des Hauses, wie Nadine Handwerk betont. Der normale Alltag und die Zubereitung von Mahlzeiten durch Erwachsene schaffen Vertrauen. Wenn Kinder erleben, dass sich jemand Zeit für sie nimmt, fühlen sie sich geborgen. Die neue, warme Küche unterstützt diesen Prozess der Stabilitätssuche und ermöglicht es den Kindern, ihr Tempo zu finden und Sicherheit nachzuholen.

Unterstützung der Berliner Stadtmission im Winter

Neben dem Emmi-Pikler-Haus profitierte auch die Berliner Stadtmission von den Spenden. Der Kältebus, der im Winter Menschen ohne festen Schlafplatz in Notunterkünfte bringt, erhielt 5000 Euro zur Deckung von Tankkosten und Beschaffung von Hilfsmitteln. In der vergangenen Saison legte der Kältebus insgesamt 30.551 Kilometer zurück. 7545-mal wurde der Notruf unter der Nummer (030) 690 333 690 gewählt. 4442 Mal unterstützten die Helfer Menschen auf der Straße, und 2061 Menschen erhielten eine Notübernachtung oder weitere Vermittlungen.

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Geheime Hilfe für Frauen mit Fluchterfahrung

Ein weiterer wichtiger Empfänger der Spenden sind die Frauennotwohnungen der Berliner Stadtmission. Astrid Gude von der Stadtmission erläutert, dass Frauen oft mit wenig Gepäck oder im Pyjama ankommen, da wenig Zeit zum Packen bleibt. Die 4000 Euro aus der Tagesspiegel-Spende fließen in lebenswichtige Gutscheine für Lebensmittel, Drogerieartikel und Fahrten mit dem BVG oder Taxi. Diese unsichtbare Hilfe ist entscheidend, um den betroffenen Frauen einen Neuanfang zu ermöglichen und bürokratische Hürden zu überwinden.

Breites Engagement für vulnerable Gruppen

Die Aktion "Menschen helfen" zeigt, wie vielfältig soziale Bedürfnisse in der Stadt sind. Während einige Angebote wie der Kältebus sichtbar im Straßenraum agieren, bleibt andere Hilfe im Verborgenen, um die Privatsphäre der Betroffenen zu schützen. Der Verein "Schenk doch mal ein Lächeln" war ebenfalls zweimal mit Projekten vertreten, die sich ausdrücklich an Kinder richteten. Insgesamt verdeutlicht die Fülle der über 60 geförderten Vorhaben, dass gezielte finanzielle Unterstützung durch private Spenden oft der Schlüssel zur Aufrechterhaltung lebenswichtiger sozialer Infrastrukturen ist.