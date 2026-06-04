Emmi Zeulner: Only those immigrants should come to Germany who bring something to the country. CSU differentiates from Greens on migration policy

Emmi Zeulner, a German Bundestag member and health expert, has expressed her views on migration in an interview with BILD. She believes that only immigrants who contribute to the country should come, contrasting with the Green Party's policy of open borders. She also criticizes the Greens for blocking decisions on safe countries of origin, despite the country's overburdened judicial system. Daniel Thym, an expert on asylum, supports her views, stating that migration is not always beneficial for the social state. He also mentions that many immigrants from Syria lack professional qualifications.

Klartext-Ansage aus der CSU zur Migration ! Die Bundestagsabgeordnete und Gesundheitsexpertin Emmi Zeulner (39) findet: Es sollen nur noch diejenigen Ausländer nach Deutschland kommen, die dem Land etwas bringen.

"Wir wollen in Deutschland Leute, die uns nützen, und nicht Leute, die uns ausnützen". Die CSU unterscheide sich in diesem Punkt zum Beispiel deutlich von den Grünen.

"Bei den Grünen ist die Politik der offenen Grenzen Programm – unabhängig von den Ursachen des Kommens". Das bringe Deutschland "über die Grenze des Belastbaren hinaus". Im BAMF besteht weiterhin eine Überlastung der Kapazitäten bei der Bearbeitung von Anträgen und Widerspruchsverfahren. Für Asylsuchende gab der Bund rund 25 Milliarden Euro aus (3 Milliarden Euro weniger als 2024).

Wenn es nach Zeulner ginge, müssten abgelehnte Asylbewerber konsequent abgeschoben werden. Zeulner sagt, dass "die Grünen in der Migrationspolitik oft falsch abbiegen". Als Beispiel nennt sie die jahrelange Blockade einer Entscheidung über sichere Herkunftsländer, "obwohl unsere Justiz überlastet ist". Der Asylexperte Prof. Daniel Thym (53, Uni Konstanz) unterstützt die CSU-Frau.

"Migration ist für den Sozialstaat nicht immer ein Gewinn", so Thym zu BILD. Aus Syrien etwa seien "einige tausend Ärzte" gekommen, "aber über 500.000 der Erwachsenen aus Syrien in Deutschland haben keinen Berufsabschluss". Der Jurist weiter: "Asylbewerber schneiden im Durchschnitt deutlich schlechter ab als Menschen, die als Arbeitskräfte kommen". Begründung: Weil ihnen "Qualifikation, Sprachkenntnisse und andere Erfolgsvoraussetzungen" fehlen.

Die Zahl der Asylanträge ist im Mai auf den tiefsten Mai-Stand seit 14 Jahren gefallen. Bundesweit wurden 5566 Asylanträge gestellt, teilte das Bundesinnenministerium mit. Für einen Mai sei dies der niedrigste Asyl-Zugang seit Mai 2012 gewesen, sagte eine Sprecherin des Ministeriums. Damals seien 4880 Erstanträge gezählt worden. Ein guter Zeitpunkt, um über die Einwanderung Hochqualifizierter nach Deutschland nachzudenken





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