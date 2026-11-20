Die US-Influencerin Emmy Combs lebt mit Alopecia universalis. Mit fast 30 Millionen Followern und einem Heiratsantrag von Nick Krisko zeigt sie Stärke und Schönheit ohne Haare.

Die US-amerikanische Beauty-Influencerin Emmy Combs, 27 Jahre alt, hat sich durch ihre offene Darstellung von Schönheit ohne Haare eine enorme internationale Fangemeinde aufgebaut. Millionen von Menschen verfolgen ihre täglichen Videos, in denen sie ihre liebenswerten, bunten Perücken präsentiert und ihre Glatze mit kreativem Make-up in Szene setzt. Ihre Geschichte ist ein kraftvolles Beispiel dafür, wie persönliche Herausforderungen in eine inspirierende öffentliche Identität verwandelt werden können.

Klinische Ursache des Haarverlustes

Emmy Combs verlor ihre ersten Haare bereits im Alter von fünf Jahren. Mit sechs Jahren war ihr Kopf nahezu kahl, da sie an Alopecia universalis leidet. Diese spezifische Autoimmunerkrankung führt zu einem vollständigen Verlust von Kopfhaaren, Augenbrauen, Wimpern und anderen Körperhaaren. Versuche ihrer Familie, den Haarverlust medizinisch behandeln zu lassen, blieben ohne Erfolg. Daraufhin rasierte sie sich die letzten verbliebenen Haare selbst ab und legte ihren Weg der Akzeptanz fest.

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Öffentliche Selbstdarstellung seit 2015

Elf Jahre lang trug Emmy Combs ein Kopftuch, um ihre Glatze zu verbergen. Den entscheidenden Schritt zur Öffentlichkeit unternahm sie mit 16 Jahren, als sie sich entschied, ihre Glatze zu zeigen. In einem Interview mit dem Portal "Net Influencer" im Juli 2026 erklärte sie, dass ihre Erkrankung für sie kein Hindernis mehr darstellt, das es zu überwinden gilt. Stattdessen betrachte sie ihre Alopecia als einen festen, unveränderlichen Teil ihrer eigenen Identität. Ihre Mutter unterstützte sie in dieser schwierigen Phase dabei, sich selbst so zu lieben, wie sie ist.

Digitaler Einfluss und Markenpartnerschaften

Heute hat Emmy Combs auf den Plattformen TikTok, Instagram und YouTube insgesamt fast 30 Millionen Follower. Auf Instagram allein zählt sie 3,2 Millionen Fans. Sie nutzt diese Reichweite, um ihre Looks mit verschiedenen Perückenfarben zu präsentieren und ihr Make-up-Tutorials anzubieten. Ihre Sichtbarkeit führte zu Kooperationen mit großen Konzernen. So warb sie unter anderem für einen Augenbrauenstift der Marke L'Oréal Paris und war als Ehrengast auf der "Women of Worth"-Gala des Kosmetikkonzerns in Los Angeles zu sehen.

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Romantischer Heiratsantrag in Malibu

Neben ihrem beruflichen Erfolg spielt auch ihr Privatleben eine große Rolle in ihrer öffentlichen Narrative. Am 25. September, einem Tag vor ihrem Geburtstag, überraschte ihr langjähriger Partner Nick Krisko sie mit einem romantischen Heiratsantrag. Der Ort der Verlobung war Malibu. Die beiden sind bereits seit rund sechs Jahren ein Paar und stehen nun mitten in den Vorbereitungen für ihre Eheschließung.

Offenheit in der Beziehung und Zukunft

Emmy Combs ist sich unsicher, wie ihr Aussehen am Tag der Hochzeit sein wird. Es bleibt offen, ob sie mit blonden, roten oder ganz ohne Haare vor den Altar tritt. Dennoch ist die Unterstützung durch ihren zukünftigen Ehemann unerschüttern. Nick Krisko liebt sie bedingungslos, unabhängig von ihrem Haarzustand. Diese Akzeptanz spiegelt die Haltung ihrer fast 30 Millionen Online-Follower wider, die ihre Mut machende Botschaft weltweit teilen und unterstützen.