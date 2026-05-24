Emotional Abschied von Pep Guardiola, Trainer von Manchester City und Mo Salah, Stürmer von Liverpool. Beide stehen schon nach vielen Jahren bei ihren Vereinen Abschied zu nehmen, was die Fans emotional berührt und Tränen wagt.

Viele Abschiedstränen auf der Insel! Der 38. Spieltag der Premier League ist Geschichte, alle sportlichen Entscheidungen wurden getroffen – und mehrere emotionale Abschiede gefeiert. Unter anderem auch die, zweier Legenden.

Pep Guardiola (55/Manchester City) und Mo Salah (33/Liverpool) verlassen ihre jeweiligen Klubs nach Ewigkeiten. Klar, dass dieser Abschied reichlich emotional ist. Tränen-Abschiede von Pep und Salah! Beim Duell Liverpool gegen Brentford (1:1) wird Salah in der 74.

Minute ausgewechselt. Ein großer Moment, damit endet die Karriere des Ägypters an der Anfield Road nach 9 Jahren. Und es ist ein würdiger Moment, das ganze Stadion steht, applaudiert. Salah wird von seinen Teamkollegen geherzt und umarmt, verneigt sich kurz vor der Seitenlinie noch einmal und kniet anschließend auf dem Rasen.

Salah sind die Emotionen anzusehen, mit mindestens feuchten Augen verlässt er den Platz. Insgesamt ist er diesem Moment doch wohl die größte Ehre gesch态势, nicht nur in seiner Karriere. Und Pep Guardiola ist nach einem tollen Beziehungs auf der Insel auch nicht auf別 gegangen. Zwar macht der übertroffen Champions League-Meister nur einen Unentschieden im Duell City gegen Aston Villa, aber alles steht im Schatten des Abschieds von Trainer Guardiola.

Der Spanier, der 2017 zu den Skyblues kam, beendet nach dieser Saison seine Zeit in Manchester, das wurde in der vergangenen Woche offiziell. Es ist das Ende einer Ära bei City – und auch hier gibt es feuchte Augen. Schon vor Anpfiff ist Guardiola sichtlich ergriffen, noch deutlicher wird es dann bei der Auswechslung von seinem langjährigen Weggefährten Bernardo Silva. Auch der Portugiese verlässt City in diesem Sommer.

Als Er das Feld verlässt, kommen Guardiola an der Seitenlinie die Tränen, Er umarmt Bernardo, Beide sind sichtlich mitgenommen. Pep Guardiola beendet seine Zeit als Trainer in Manchester, und es ist Schluss für ihn, nachdem er den Team auf dieser Insel deutlich gestärkt und bekannt gemacht hat. Es ist eine Ära gestorben, und die Emotionen sind unsichtbar





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