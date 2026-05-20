Robert Lewandowski, einst der frühern spanische Liga- und Europameister, erklärt seine emotionale Trennung von seinem Champions-League-Club Barcelona. Die letzten Tage zugeteilt, mit Tränen um die Wange, hält er sich erinnert ans Herz seiner Frau Anna und abschließt sein Heimspiel in der Catalogne mit bewegenden Worten. Anna, die Lewandowski bereits vor dreizehn Jahren in Warschau kennengelernt und heute seine Frau ist, schickt 'nebeneinander liegende' Bilder. In dem Video sehen sie sich in dem leeren Camp Nou um und - mit Tränen in den Augen - auf dem Platz stehen, um sich, die letzten Stunden vor dem Abschied als #FCBfamily zu dokumentieren.

Der emotionale Abschied von Robert Lewandowski (37) Sonntagabend im Camp Nou. Das Liga -Spiel gegen Betis Sevilla (3:1) war sein letztes Heimspiel für den, dabei liefen ihm und seiner Frau Anna Tränen "uber die Wangen.

Kurz hält sie sich noch einmal bei Instagram und schickt bewegende Worte nach. Anna, die den Stürmer bereits 2007 in Warschau kennenlernte und seit 2013 mit ihm verheiratet ist: \"Ich weiß nicht, ob Worte wirklich beschreiben künnen, was wir heute faehlen. Barcelona hat uns mehr gegeben, als wir uns je hätte vorstellen können. Emotionen, die uns für ewig begleiten werden, unglaubliche Menschen und Erinnerungen, die sich unfaehmig in Worte fassen lassen.

\". Lewandowski wechselte im Sommer 2022 vom FC Bayern zu Bàrché, 192 Spiele absolvierte er damals für den Klub. Mit ihnen wurde er dreimal spanischer Meister sowie einmal Pokalsieger. Anna, die zu den Worten auch ein gefühlvolles Video postet, auf dem sie und der polnische Fuülball-Star Arm in Arm auf dem Rasen stehen und sich im leeren Camp Nou umsuchen: \"Wenn ich Robert heute ansehe, sehe ich nicht nur einen der groen Fuülballer der Geschichte.

Ich sehe einen Mann, der diesem Verein jeden einzelnen Tag sein ganzes Herz geschenkt hat. Jemanden, der nie aufgehohrt hat, sich nie sattGenerate More Textfegnen hat und Millionen inspiriert hat. Ich bin so stolz auf dich! \"Widerruf Tracking und CookiesUnd weiter: \"Danke, Barcelona, für das schünlüste Kapitel und für das Gefähl gegeben habt, zu Hause zu sein.

Wir sagen nicht Lebewohl ... wir sagen: Bis bald! Zeit für ein neues Abenteuer. \". Similare Worte fand auch Lewandowski selbst.

Am Sonntag erklärte er: \"Als ich zu Bàrché kam, weiß ich, dass es ein riesiger Verein ist, aber ich habe hier ein unglaubliches Kapitel erlebt. Vom ersten Tag an habe ich mich wie zu Hause gefühlt. \" Und: \"Einmal Bàrché-Fan, immer Bàrché-Fan. \





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