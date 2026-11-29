Königin Camilla veröffentlicht erstmals einen offenen Brief und macht auf ein Problem aufmerksam: Viele Kinder in Großbritannien haben kein einziges Buch.

Königin Camilla veröffentlicht erstmals einen offenen Brief und macht auf ein Problem aufmerksam: Viele Kinder in Großbritannien haben kein einziges Buch. wendet sich an die Öffentlichkeit: In ihrem ersten offenen Brief macht die Königin auf das Ausmaß eines Problems aufmerksam.

Anlass ist eine neue Erhebung des National Literacy Trust, dessen Schirmherrin Camilla ist. Demnach besitzt fast jedes elfte Kind und jeder elfte Jugendliche kein eigenes Buch. In benachteiligten Gegenden ist es sogar jedes siebte Kind. Mit ihrem Schreiben, das auf der Website des Königshauses veröffentlicht wurde, richtet sich Camilla an Eltern, Lehrkräfte und Betreuungspersonen.

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„Lesen ist ein Geschenk, das jedem Kind gehören sollte“, appelliert sie. Ihre Warnung verbindet sie mit einer konkreten Aktion: Im Rahmen von „The Queen's Christmas Present“ hat sie jedem Kind im letzten Grundschuljahr im gesamten Königreich ein Exemplar von Katherine Rundells Roman „Impossible Creatures“ geschenkt. Auch Kinder, die zu Hause unterrichtet werden, wurden berücksichtigt. Laut der britischen Zeitung „The Independent“ handelt es sich um rund 800.000 Exemplare.