Emotionale Tränen bei The Voice: Sarah Engels und Nico Santos bei Soul-Food Vocalist Battle

Das Battle der Soul-Food Vocalist gegen Zayed löste bei The Voice Coaches Sarah Engels und Nico Santos Tränen aus. Die Gruppe erhielt den Battle-of-the-Night-Award.

Bei der jüngsten Ausgabe von The Voice stand am Freitagabend nicht nur die technische Leistung der Kandidaten im Mittelpunkt, sondern auch die emotionale Verbindung zur Musik. Die Show erreichte eine neue Intensität, als sich die Teilnehmer nicht nur um Plätze, sondern um die Erfüllung letzter Wünsche im Leben stritten. Besonders die Coaches wurden in diesem Prozess tief berührt, was zu unvergesslichen Momenten auf der Bühne führte.

Emotionale Höhepunkte bei Coaches und Kandidaten

Sarah Engels, gastierende Coach und bekannte Popstar, zeigte sich von der Stimmung im Studio überwältigt. Tränen flossen, als sie die Darbietung der italienischen Vierer-Combo Soul-Food Vocalist verfolgte. Die Gruppe, bestehend aus Carmen Scognamiglio im Alter von 32 Jahren, Francesco Capriglione mit 56 Jahren, Antonella Parmentola mit 37 Jahren und Simone Capriglione mit 39 Jahren, präsentierte sich an diesem Abend in einer besonderen Konstellation. Sie traten gegen den 21-jährigen Solokandidaten Zayed an, der zu Coaches Garvey gehört.

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Der Coach von Zayed, Nico Santos, der 33 Jahre alt ist, hatte für dieses spezielle Duell einen Song ausgewählt, der tiefe Gefühle wecken sollte. Er entschied sich für die Ballade Fall on Me, die ursprünglich von A Great Big World und Christina Aguilera stammt. Die Wahl dieses Liedes erwies sich als strategisch und emotional sehr wirkungsvoll. Die Performance der Soul-Food Vocalist löste bei Sarah Engels sofort Tränen aus, da die Melodie und die Stimme der Gruppe eine direkte emotionale Brücke schlugen.

Nico Santos und die Kraft der Musik

Nicht nur Sarah Engels reagierten betroffen, auch Nico Santos wurde von der Leistung seiner Kandidaten und der Gastgruppe zutiefst bewegt. Er brach ebenfalls in Tränen aus und umarmte seine Schützlinge anschließend in einer Geste der überwältigten Dankbarkeit. Die emotionale Aufladung des Moments war so stark, dass sie die Grenzen zwischen einer reinen Wettbewerbssituation und einer persönlichen Lebensreflexion verwischte.

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Die Soul-Food Vocalist selbst beschrieben das Erlebnis als himmlisch. Simone Capriglione, der 39-jährige Sänger der Gruppe, äußerte begeistert, dass sich die Performance wie im Himmel angehört habe. Die kollektive Emotion war so dominant, dass die Gruppe bestätigte, diesen spezifischen Song hören zu wollen, wenn sie eines Tages von dieser Welt gehe. Francesco Capriglione ergänzte, dass ihm die Worte fehlen, um die Qualität der Darbietung angemessen zu beschreiben. Er betonte zudem, dass die Reise nur dann erfolgreich sei, wenn Nico Santos alle Teilnehmer mit sich reisse.

Bewertung durch Garvey und Shirin David

Auch Shirin David, die Coach von Garveys Team, reagierte auf die außergewöhnliche Show. Sie verglich die Performance mit ganz großem Kino und lobte die Intensität der Darstellung. Shirin David erklärte, dass sie die Gruppe verdient finden würde, den Titel Battle of the Night zu erhalten, selbst wenn sie selbst nicht als Coach den Award gewinnen sollte. Ihre Bewertung unterstrich die Einzigartigkeit des Auftritts im Kontext der gesamten Staffel.

Garvey selbst verzichtete jedoch zunächst auf eine sofortige Entscheidung. Er wollte seine Wahl bis nach den Auftritten der nächsten Kandidaten seines Teams verschieben, um eine fundierte Einschätzung vornehmen zu können. Dies sorgte für zusätzliche Spannung, da die Ergebnisse der Soul-Food Vocalist und von Zayed noch offen waren. Die Wartezeit diente dazu, die Leistungen in einen größeren Zusammenhang zu stellen und nicht isoliert zu bewerten.

Entscheidungen und nächste Schritte

In der Folge trat Ruben Claro, 37 Jahre alt, und Maja Atzmüller, 21 Jahre alt, für Team Shirin David an. Sie interpretierten den Rock-Hit Rebel Yell von Billy Idol. Dieser Auftritt löste bei Garvey ebenfalls starke Reflexionen aus. Garvey äußerte, dass er diesen Song hören wollte, wenn er seine letzten Stunden auf Erden verbringen würde. Shirin David bewertete diesen Auftritt ebenfalls als eine potentielle Battle-of-the-Night-Performance, wenn der Award nicht bereits von Nico Santos vergeben würde.

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Garvey entschied sich, beide Talente, Ruben Claro und Maja Atzmüller, in die nächste Runde zu nehmen. Doch die Entscheidung von Nico Santos bezüglich der Soul-Food Vocalist und Zayed stand noch aus. Schließlich fiel die Wahl jedoch eindeutig aus. Nico Santos zog keine langen Schlussfolgerungen, sondern nahm kurzentschlossen sowohl die Soul-Food Vocalist als auch Zayed in die Teamfights auf.

Nico Santos begründete seine Entscheidung mit der Feststellung, dass es das krasserste Battle war, das er je gehört habe. Diese Einschätzung teilte auch Sarah Engels. Sie verlieh der Darbietung den Battle-of-the-Night-Award. Sarah Engels beschrieb die Atmosphäre der Show als etwas Göttliches. Die gemeinsame Bewertung durch die Coaches bestätigte die herausragende Qualität des Auftritts. Die Fotoaufnahmen der Show zeigen die Gruppe links im Bild mit Simone Capriglione, Antonella Parmentola, Carmen Scognamiglio und Francesco Capriglione, während Zayed ganz rechts zu sehen ist. Die Bilder stammen von Joyn und Claudius Pflug.