Emotionaler Abschied von Andersson und Milosavljev bei den Füchsen Berlin

Die Füchse Berlin verabschiedeten Lasse Andersson und Dejan Milosavljev mit einer bewegenden Zeremonie. Vor 9000 Zuschauern gab es Tränen, stehende Ovationen und Titelversprechen für die Champions League.

Der Abschied von zwei legendären Spielern der Füchse Berlin sorgte für einen emotionalen Nachmittag vor 9000 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle . Lasse Andersson und Dejan Milosavljev wurden nach jahrelanger Zugehörigkeit offiziell verabschiedet.

Andersson prägte das Team sechs Jahre lang, Milosavljev stand sieben Jahre zwischen den Pfosten. Beide waren nicht nur Leistungsträger, sondern auch Gesichter und Anführer. Ihre letzten Auftritte vor den Fans waren von Tränen, Applaus und stehenden Ovationen begleitet. Auch andere Größen wie Conny Wilczynski oder Hans Lindberg wurden bereits verabschiedet, doch selten war ein Abschied so berührend.

In emotionalen Reden blickten beide auf ihre Zeit zurück. Andersson betonte, wie bedeutend ihm der Verein war und dass sein Sohn in Berlin geboren sei. Er versprach den Fans zudem, dass die Mannschaft nächstes Jahr die Champions League gewinne. Milosavljev kam mit seiner Familie und erklärte, dass auch seine Frau geweint habe.

Beide betonten, wie wohl sie sich als Familie in Berlin gefühlt hätten. Milosavljev gab zudem eine Champions-League-Sieg-Zusage für den bevorstehenden Wettbewerb. Der Nachmittag wurde因此 zu einem Fest der Erinnerungen und einer feierlichen Verabschiedung zweier Spieler, die den Handball in Berlin nachhaltig geprägt haben





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Füchse Berlin Handball Lasse Andersson Dejan Milosavljev Abschied Champions League Max-Schmeling-Halle

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prinzessin Kate über körperliche Folgen der KrebsbehandlungEin emotionaler Besuch: Prinzessin Kate spricht im Krebszentrum offen über Chemo, Remission und persönliche Herausforderungen.

Read more »

Füchse verabschieden sich von fünf Spielern mit Tor-Gala gegen FlensburgBeim letzten Heimspiel der Füchse Berlin standen nicht das Ergebnis, sondern die Abschiede von fünf Spielern im Mittelpunkt. Dejan Milosavljev und Lasse Andersson verließen den Verein, zudem wurden Lukas Herburger, Nejc Cehte und Valter Chrintz verabschiedet. Trotz der emotionalen Bedeutung zeigten beide Teams ein offensivstarkes Spiel mit insgesamt 43:38 Toren. Mathias Gidsel traf 18 Mal und stellte damit einen neuen Bundesliga-Rekord auf.

Read more »

Olympia-Koordinator Niroomand: „Von einer grundsätzlichen NOlympia-Stimmung in Berlin kann keine Rede sein“Expo oder Olympia? Im Interview erklärt Kaweh Niroomand, was für ihn vorrangig ist, wie er Friedrichshain-Kreuzberg für Sommerspiele gewinnen will und was Linke und Grüne vergessen haben.

Read more »

Ein überraschend emotionaler Sportfilm: Das ComebackEin Film über die wahre Geschichte des Boxers James J. Braddock, der während der Großen Depression in den USA plötzlich alles verliert und verzweifelt versucht, seine Familie über Wasser zu halten.

Read more »