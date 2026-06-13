Emotionaler Brief: Kastaneers Vater blickt auf den Weg zur Weltmeisterschaft zurück

Gervane Kastaneer (30) hat in einem emotionalen Brief die Unterstützung und den Stolz seines Vaters erfahren. Der Brief seines Vaters erinnert an die schwierigen Zeiten, die Kastaneer durchgemacht hat, insbesondere an eine schwere Augenverletzung, die er 2017 erlitt. Kastaneer stand damals kurz vor einem Wechsel zum FSV Mainz 05, doch das Unglück ereilte ihn. Die Verletzung führte zu dauerhaften Sehproblemen und warf ihn in seiner Entwicklung zurück. Doch Kastaneer gab nicht auf und qualifizierte sich schließlich mit Curaçao für die Weltmeisterschaft.

Der Weg zur Weltmeisterschaft war für Gervane Kastaneer (30) nicht immer einfach. Der Mittelstürmer von Curaçao s Nationalmannschaft hat in einem emotionalen Brief , der Teil der FIFA -Reihe ' Brief e, die verbinden' ist, die Unterstützung und den Stolz seines Vater s erfahren.

Der Brief seines Vaters erinnert an die schwierigen Zeiten, die Kastaneer durchgemacht hat, insbesondere an eine schwere Augenverletzung, die er 2017 erlitt, als er für ADO Den Haag spielte. Kastaneer stand damals kurz vor einem Wechsel zum FSV Mainz 05, doch das Unglück ereilte ihn. Die Verletzung führte zu dauerhaften Sehproblemen und warf ihn in seiner Entwicklung zurück. Doch Kastaneer gab nicht auf und qualifizierte sich schließlich mit Curaçao für die Weltmeisterschaft.

Der Inselstaat hat sich zum ersten Mal für eine WM qualifiziert und gilt in Gruppe E mit Deutschland, Ecuador und der Elfenbeinküste als krasser Außenseiter





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gervane Kastaneer FIFA WM Curaçao Nationalmannschaft Vater Brief Emotionen Verletzung Entwicklung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tod des Vaters änderte ihn: „Hör mal, wer da hämmert“-Star über Trauma und GefängnisstrafeTim Allen, bekannt aus 'Hör mal, wer da hämmert' und 'Santa Clause', spricht offen über die prägenden Ereignisse seines Lebens: den frühen Tod seines Vaters und seine anschließende Gefängnisstrafe wegen Kokainbesitzes.

Read more »

„Schwiegertochter gesucht“: Ingo Peters erfuhr durch Fan vom Tod seines Vaters LutzTrauer um Lutz Peters: Der aus der RTL-Kultshow „Schwiegertochter gesucht“ bekannte TV-Liebling ist tot. Gemeinsam mit seinem Sohn Ingo Peters begeisterte er über Jahre hinweg ein Millionenpublikum und wurde durch seine sympathische Art selbst zum Publikumsliebling. Nun ist Lutz im Alter von 64 Jahren gestorben.

Read more »

„Schwiegertochter gesucht“-Star Ingo Peters erfuhr durch Fan vom Tod seines Vaters LutzTrauer um Lutz Peters: Der aus der RTL-Kultshow „Schwiegertochter gesucht“ bekannte TV-Liebling ist tot. Gemeinsam mit seinem Sohn Ingo Peters begeisterte er über Jahre hinweg ein Millionenpublikum und wurde durch seine sympathische Art selbst zum Publikumsliebling. Nun ist Lutz im Alter von 64 Jahren gestorben.

Read more »

„Schwiegertochter gesucht“-Star Ingo Peters hat durch Fan vom Tod seines Vaters Lutz erfahrenTrauer um Lutz Peters: Der aus der RTL-Kultshow „Schwiegertochter gesucht“ bekannte TV-Liebling ist tot. Gemeinsam mit seinem Sohn Ingo Peters begeisterte er über Jahre hinweg ein Millionenpublikum und wurde durch seine sympathische Art selbst zum Publikumsliebling. Nun ist Lutz im Alter von 64 Jahren gestorben.

Read more »