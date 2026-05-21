Emotionaler Endspurt bei 'Germany's Next Topmodel'

Die letzten Kandidaten von 'Germany's Next Topmodel' haben sich in der letzten Episode vor der Kamera präsentiert und ihre Nerven bewiesen. Das Finale steht an und die letzten sechs Kandidaten müssen sich noch einmal alles abringen, um den Titel zu gewinnen.

Bei der letzten Episode von ' Germany's Next Topmodel ' erlebten die Kandidaten einen emotionalen Endspurt. Die Models mussten sich vor der Kamera präsentieren und ihre Nerven beweisen.

Während einige Kandidaten mit Stolz und Freude reagierten, mussten andere ihre Träume aufgeben. Das Finale steht an und die letzten sechs Kandidaten müssen sich noch einmal alles abringen, um den Titel zu gewinnen. Die Jury, bestehend aus Heidi Klum, Kerstin Schneider und Topmodel Candice Swanepoel, wird die letzten Entscheidungen treffen. Die Episode war geprägt von Emotionen, Nervosität und dem Wiedersehen mit bekannten Gesichtern.

Die Kandidaten mussten sich angesichts der Herausforderungen und der Kritik der Jury zusammenraufen und ihre Stärken unter Beweis stellen. Das Finale wird spannend sein und die letzten Entscheidungen werden die Zukunft der Kandidaten bestimmen





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Germany's Next Topmodel Heidi Klum Kerstin Schneider Candice Swanepoel Finale

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