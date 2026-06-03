Emotionales Abschiedsspiel: Fünf HSV-Profis verabschiedet - Jan Schuster rückt auf

Im letzten Heimspiel der Saison verabschiedet der Hamburger SV gleich fünf Spieler. Neben den beiden Kreisläufern Niklas Weller und Andreas Magaard verlassen auch Casper Ulrich Mortensen, Jacob Lassen und Mohamed El-Tayar den Verein. Jan Schuster soll die Lücken füllen. Der HSV will nach der Heimpleite gegen Göppingen einen versöhnlichen Saisonabschluss feiern.

Der Hamburger SV verabschiedet sich in einem emotionalen Saisonfinale von gleich fünf Spielern. Im letzten Heimspiel der Saison gegen die HSG Wetzlar werden Kapitän Niklas Weller , Co-Kapitän Andreas Magaard , Linksaußen Casper Ulrich Mortensen , Jacob Lassen und Torwart Mohamed El-Tayar offiziell verabschiedet.

Weller beendet seine Karriere und wird Präsident des HSV Hamburg. Magaard kehrt zu seinem dänischen Jugendverein GOG zurück. Mortensen kehrt in seine Heimat Dänemark zurück und wird Spielertrainer in Kopenhagen. Lassen wechselt zu den Rhein-Neckar Löwen, El-Tayar zum TVB Stuttgart.

Zudem wird Junioren-Nationalspieler Jan Schmidt zum vierten Mal im Kader stehen und soll den beiden scheidenden Kreisläufern Weller und Magaard offensiv wie defensiv helfen. Nach der deutlichen Heimniederlage gegen Göppingen will Trainer Torsten Jansen einen versöhnlichen Abschluss vor eigenem Publikum. Die Partie gegen den Tabellen-15. wird zudem von der Champagne der Verabschiedungen geprägt sein. Bereits bis Mittwoch wurden 3000 Tickets verkauft, die Halle wird gut gefüllt sein.

Die Saison ist für den HSV nach diesem Spiel jedoch noch nicht vorbei, am 34. Spieltag gastiert das Team noch beim ThSV Eisenach





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