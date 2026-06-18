Emotionales Treffen zwischen Thomas Tuchel und Jürgen Klopp

Thomas Tuchel und Jürgen Klopp erleben einen emotionalen Moment auf dem Rasen in Dallas, nachdem Tuchels Team den 4:2-Sieg gegen Kroatien errungen hat. Die beiden Trainer-Legenden tauschen sich über den Spielverlauf und den Erfolg aus.

Thomas Tuchel und Jürgen Klopp erleben einen emotionalen Moment auf dem Rasen in Dallas. Beide umarmen sich innig, nachdem Tuchels Team den 4:2-Sieg gegen Kroatien errungen hat.

Während der Werbepause kommen die beiden Trainer-Legenden zusammen und tauschen sich über den Spielverlauf und den Erfolg aus. Jürgen Klopp teilt mit, dass er Thomas Tuchel gesagt hat, dass es kein Druck auf die Mannschaft gab und dass es ein einfaches Spiel war. Beide lachen und umarmen sich wieder. In der Nähe steht Johannes B. Kerner, der die Szene kommentiert und Jürgen Klopp fragt, was er Thomas Tuchel gesagt hat.

Klopp antwortet lachend, dass er nur gesagt hat, dass es kein Druck gab und dass es ein einfaches Spiel war. Er spricht auch über den Erfolg von Tuchels Team und lobt die großen Jungs, wie Kane, Messi und Mbappé, die in diesem Spiel besonders erfolgreich waren





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