Emotionales Wiedersehen: Jennifer Aniston und Lisa Kudrow plaudern über Friends und KI

Jennifer Aniston und Lisa Kudrow trafen sich zu einem Interview im legendären Studio 24. Sie sprachen über ungesehene Folgen, künstliche Intelligenz und eine witzige Anekdote mit Alec Baldwin.

Jennifer Aniston (57) und Lisa Kudrow (62) sind seit über drei Jahrzehnten eng befreundet, eine Freundschaft, die mit der Kultserie ' Friends ' begann, die vor 32 Jahren startete.

Nun trafen sich die beiden Schauspielerinnen zu einem emotionalen Interview für das US-Magazin 'Variety' - und zwar genau dort, wo alles begann: im Studio 24 der Warner Bros. Studios in Burbank, Kalifornien. In diesem Studio wurde ab 1994 Woche für Woche die legendäre Serie vor Publikum aufgezeichnet. Die Wiedersehensfreude war riesig, als Aniston und Kudrow sich in den vertrauten Räumlichkeiten gegenüberstanden und in Erinnerungen schwelgten.

Kudrow, die während der Dreharbeiten zur dritten Staffel von 'Friends' mit ihrem Sohn Julian schwanger war, dreht dort derzeit die Serie 'The Comeback', in der inzwischen auch ihr 28-jähriger Sohn mitspielt. Für die beiden Freundinnen war es ein besonderer Moment, sich in diesem historischen Setting auszutauschen. Während des Gesprächs gestand Kudrow, dass sie einige Folgen von 'Friends' nie gesehen hatte.

'Es gab ganze Episoden, die ich noch nicht gesehen hatte. Ich konnte es einfach nicht ertragen, zu Hause zu sitzen und mich von jemandem beim Anschauen einer Serie erwischen zu lassen, in der ich selbst mitspiele. Das wäre mir peinlich gewesen', erklärte sie. Aniston reagierte darauf mit einem Kompliment: 'So nach dem Motto: Oh, hier bin ich und sehe mir selbst dabei zu, wie brillant und witzig ich bin?

Denn das warst du.

' Später holte Kudrow das Versäumnis jedoch nach und verbrachte Stunden damit, die alten Folgen anzuschauen. 'Ich saß dann oft drei Stunden da, und dann war es zwei Uhr morgens: Ich muss ins Bett! Das ist ja furchtbar! Aber, oh, es hat mich so glücklich gemacht, es zu sehen.

Ich mochte das Publikum damals nicht, aber jetzt schon', fügte sie hinzu. Die beiden verabschiedeten sich mit den Worten 'Ich liebe Dich!

' und hielten dabei Händchen. Ein weiteres Thema des Interviews war der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Filmbranche. Kudrow äußerte sich dazu: 'Ich glaube, wir werden viel darüber lernen, was nicht funktioniert, und dass einige Aspekte davon wirklich hilfreich sein werden. Und ich denke, das Publikum wird einem immer mitteilen, was funktioniert und was nicht.

' Aniston pflichtete bei: 'Ja, das ist absolutes Neuland, und ich denke, wir müssen viel darüber lernen. Es fühlt sich an, als wäre es schon jetzt zu einem riesigen Monster mit 900 Köpfen herangewachsen. Wir wissen einfach noch nicht genug darüber.

' Neben diesen tiefgründigen Themen gab es auch eine amüsante Anekdote über einen Gaststar. Kudrow erinnerte sich an Alec Baldwin, der einmal am Buffet stand und dachte, ein Proteinriegel sei ein Riesenpopel.

'Alec sagte: Ich habe ewig am Buffet angestanden. Ich wäre fast auf so einem Riesenpopel ausgerutscht. Er dachte, aus der Nase von jemandem käme ein Popel von der Größe einer Auster!

' Die Erinnerungen an die vielen berühmten Gaststars - von Julia Roberts bis Sean Penn - ließen die beiden Schauspielerinnen schmunzeln. Aniston bemerkte, dass diese Stars immer nervös waren, was sie faszinierend fand. Das Interview endete mit einem Gefühl tiefer Verbundenheit und einer Hommage an die unvergessliche Serie, die sie zu weltweiten Ikonen machte





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