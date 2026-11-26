Nach dem 2:1-Sieg von SC Freiburg gegen Twente Enschede in der Conference League eskalierten die Emotionen. Maximilian Eggestein äußerte Irritation über die Aktionen der niederländischen Spieler vor der Elfmeterzone, während Lothar Matthäus amüsiert reagierte.

Ein DFB-Juwel, das jetzt in aller Munde ist In der Schlussphase von Freiburgs dramatischem Sieg gegen Twente Enschede in der Conference League kochen die Emotionen über.

Maximilian Eggestein ist irritiert vom Verhalten der Niederländer. Experte Lothar Matthäus amüsiert sich.! Dank des späten Treffers von Jan-Niklas Beste in der Nachspielzeit fuhren die Breisgauer ihren dritten Sieg in der Ligaphase ein.

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Die Emotionen kochten kurz vor Spielende über.wurde in der 89. Minute während eines Dribblings von Bart van Rooij zu Fall gebracht, sodass Schiedsrichter Manfredas Lukjanciukas einen Strafstoß pfiff. Daraufhin wurde es doppelt hitzig: Zunächst konnten die Gäste es nicht verstehen, wie der Unparteiische auf Foulelfmeter entscheiden konnte. Am Ende der Partie zwischen Freiburg und Twente kochen die Emotionen überAnschließend rannte Twentes Lucas Vennegoor of Hesselink zum Elfmeterpunkt und trat auf diesem herum – wohl um ihn kaputtzumachen.