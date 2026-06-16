Emperor Metals bestätigt KI‑Modell mit 61,5 g/t Gold über 15 m - 369,6 g/t in 2,4 m Intervall

Neues Bohrprofil am Duquesne‑West‑Projekt in Québec liefert außergewöhnliche Goldgehalte und untermauert das KI‑gestützte geologische Modell von Emperor Metals, das hohe Ertragschancen für Tagebau und Untertagebau aufzeigt.

Emperor Metals hat im Rahmen seiner kontinuierlichen Erkundungsarbeiten am Duquesne‑West‑ Gold projekt im produktiven Abitibi‑Grünsteingürtel von Québec beachtliche Bohrergebnisse veröffentlicht. In einem zentralen Bohrloch wurde ein 15 Meter langer Abschnitt mit einem durchschnittlichen Gold gehalt von 61,5 g/t gemessen, wobei ein besonders starkes Intervall von 2,4 Meter einen außergewöhnlichen Wert von 369,6 g/t erreichte.

Diese Zahlen belegen nicht nur die außergewöhnliche Erzqualität, sondern bestätigen auch das kürzlich implementierte, KI‑gestützte geologische Modell, das die räumliche Verteilung der Erzkörper und der hochgradigen Linsen prognostiziert hatte. Das Unternehmen betont, dass diese Resultate die Existenz weiterer, bislang unerschlossener hochgradiger Goldzonen im Lagerstättensystem nahelegen und damit die langfristige Wirtschaftlichkeit des Projekts stärken. Das neue Modell, das auf künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen basiert, visualisiert die Duquesne‑West‑Lagerstätte als ein großvolumen­es, niedriggradiges Erzsystem, das von stark konzentrierten, kleinräumigen Goldlinsen durchzogen wird.

Frühere Betreiber der Region hatten dieses strukturelle Muster übersehen, weil sie traditionelle Explorationsmethoden anwandten, die selten die feinkörnige Verteilung von Hochgrad‑Vorkommen erfasst haben. Die Kombination aus einer breiten, niedrigergradigen Mineralisierung in oberflächennaher Lage und den tief liegenden, hochgradigen Linsen reduziert im potenziellen Tagebauszenario das Abraum‑Erz‑Verhältnis erheblich, während sie gleichzeitig eine solide Grundlage für einen späteren Untertagebau bildet. Dieses zweigleisige Konzept eröffnet dem Unternehmen flexible Optionen für die zukünftige Ressourcenentwicklung und kann die Gesamtkapitalkosten des Projektes deutlich senken.

Im Rahmen der aktuellen Explorationskampagne plant Emperor Metals, insgesamt 23 000 Meter neuer Bohrdaten zu generieren, wobei 15 000 Meter aus Infill‑ und Step‑out‑Bohrungen und weitere 8 000 Meter aus der Nachanalyse historischer Bohrkerne bestehen. Bisher wurden rund 15 700 Meter gebohrt, und das Unternehmen arbeitet deutlich unter dem ursprünglich vorgesehenen Budget.

Da bislang nur ein Drittel der Bohrlöcher (18 von 49) vollständig ausgewertet wurde, erwartet das Unternehmen in den kommenden Wochen einen intensiven News‑Flow, der zusätzliche Informationen über das Erzpotenzial liefern wird. Diese Entwicklung macht die Aktie von Emperor Metals für Investoren besonders attraktiv, die auf der Suche nach Projekten mit hohem Aufwertungs‑ und Wachstums­potenzial im kanadischen Goldsektor sind.

Das Unternehmen wird weiterhin eng mit seinen Partnern und Finanzanalysten zusammenarbeiten, um die neu gewonnenen Daten zügig in das geologische Modell zu integrieren und die Ressourcenschätzung zu verfeinern





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