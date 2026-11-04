Emperor Metals: Neue Bohrerfolge bei Duquesne West stärken Tagebauplan

Emperor Metals präsentiert starke Goldgehalte bei Duquesne West. Die Ergebnisse unterstützen die Planung eines rentablen Tagebaus und bilden die Basis für die PEA-Studie.

Das kanadische Explorationsunternehmen Emperor Metals hat neue, vielversprechende Bohrergebnisse aus seinem Projekt Duquesne West im Bundesstaat Quebec vorgelegt. Diese Funde untermauern die strategischen Pläne des Unternehmens für einen oberflächennahen Tagebau und liefern entscheidende Daten für die anstehende erste wirtschaftliche Bewertung (PEA). Mit hohen Gehalten in flacheren Gesteinsschichten sinkt das Risiko für die Kapitalbindung in der Frühphase des Projekts erheblich.

Hochgrade Bonanza-Zonen nahe der Oberfläche

Die jüngsten Laboranalysen bestätigen eine seltene Kombination aus beachtlichen Mächtigkeiten und extrem hohen Goldgehalten direkt unter der Erdoberfläche. In sechs Bohrlöchern der aktuellen Kampagne 2026 wurden fünf hochgradige Vererzungen nachgewiesen, die sich innerhalb der geplanten Grenzen eines wirtschaftlichen Tagebaus befinden. Diese oberflächennahen Treffer sind entscheidend, da sie das Abraumverhältnis begrenzen und die Amortisationszeit verkürzen.

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Ein besonders auffälliges Ergebnis stammt aus dem Bohrloch DQ26-61. Hier traf das Unternehmen auf einen Schnitt von rund 85 Metern vertikaler Tiefe, der eine Länge von 24,8 Metern mit einem durchschnittlichen Gehalt von 7,0 g/t Gold aufweist. Innerhalb dieser breiten Zone stechen einzelne Meter mit extrem hohen Werten hervor, darunter Abschnitte mit 32,4 g/t, 25,1 g/t sowie 17,6 g/t Gold. Solche Konzentrationen deuten auf ein sehr ergiebiges Erzsystem hin.

Noch näher an der Oberfläche lag der Fund im Bohrloch DQ26-57. In nur rund 41 Metern vertikaler Tiefe wurden 8,4 Meter mit einem Gehalt von 8,7 g/t Gold erreicht. Ein einzelner Meter in diesem Intervall wies sogar ein Bonanza-Gehalt von 59,8 g/t Gold auf. Dieser Befehl ist signifikant, da er die Wirtschaftlichkeit eines frühen Bergbaus durch minimierten Tiefenaufwand direkt unterstützt.

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Weitere Bohrlöcher wie DQ26-63 bestätigten die Kontinuität des Systems. Ab 100 Metern Tiefe wurde ein Abschnitt von 18,9 Metern mit 4,0 g/t Gold gemessen. Die Bohrlochserien DQ26-59 und DQ26-62 lieferten ebenfalls solide Werte von 8,6 Metern zu 6,1 g/t Gold beziehungsweise 11,4 Metern mit 2,6 g/t Gold im flacheren Untergrund. Diese Daten festigen das Verständnis der Geologen bezüglich der räumlichen Ausdehnung der Lagerstätte.

KI-gestützte Modellierung treibt PEA voran

Das übergeordnete Entwicklungskonzept für Duquesne West sieht einen zweistufigen Ansatz vor, beginnend mit einem anfänglichen Tagebau in Phase 1, der später durch einen Untertagebau ergänzt werden könnte. CEO John Florek führt die Häufung dieser hohen Gehalte auf das Zusammenlaufen mehrerer geologischer Strukturen zurück. Um diese Kreuzungspunkte präzise zu erfassen, setzt Emperor Metals auf eine KI-gestützte dreidimensionale Strukturmodellierung.

Gleichzeitig prüfen die Geologen, ob der initiale Tagebau tiefer als ursprünglich geplant ausgelegt werden kann. Ziel ist es, zusätzliches Erzvolumen bereits in der ersten Phase abzubauen. Zur direkten strukturellen Verifizierung plant das Unternehmen, die lediglich null bis fünf Meter mächtige Deckschicht in ausgewählten Kernzonen abzutragen und detaillierte Oberflächenkartierungen durchzuführen. Diese Maßnahmen dienen dazu, die Ressourcengeometrie final zu fixieren.

Die historische Datendichte am Standort ist beeindruckend. Seit den 1930er-Jahren wurden auf dem Areal mehr als 142.000 Meter gebohrt. Die aktuelle Kampagne steuert 20.479 Meter an Neubohrungen sowie die Neubeprobung von rund 8.000 Metern historischer Bohrkerne bei. Für 55 der insgesamt 66 Bohrlöcher der jüngsten Kampagne liegen die Ergebnisse nun vor, was den Übergang zur offiziellen Wirtschaftlichkeitsstudie beschleunigt.

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Voll finanziertes Programm sichert Zukunft

Emperor Metals treibt die Abgrenzung der Lagerstätte zügig voran, um die Datengrundlage für die PEA zu komplettieren. Das Anschlussprogramm ist bereits voll finanziert, was operative Flexibilität bietet. Mit der Wiederaufnahme der Bohrungen sammelt das Unternehmen die letzten Schlüsseldaten, um Duquesne West in Richtung erster offizieller Studie zu überführen. Die vorliegenden Ergebnisse stärken die Position des Projekts als potenziellen marginstarken Starter-Tagebau im globalen Goldmarkt.