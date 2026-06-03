Empörung nach tödlicher Messerattacke: Polizei glaubt Täter statt Opfer

Ein Video einer Bodycam zeigt, wie die Polizei dem Opfer Henry Nowak nicht glaubt und stattdessen dem Täter Vickrum Digwa. Digwa wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Bei einer Demonstration eskalierte die Gewalt gegen die Polizei, als Teilnehmer mit Steinen und Feuerwerk bewarfen. Der Fall hat Empörung ausgelöst und eine unabhängige Untersuchung gefordert.

Ein tragischer Fall hat in Southampton für Empörung gesorgt. Henry Nowak (18) verlor im vergangenen Dezember sein Leben, nachdem er von Vickrum Digwa (23) niedergestochen wurde.

Ein Video einer Bodycam zeigt, wie die Polizei dem Opfer nicht glaubt und stattdessen dem Täter. Digwa wurde am Montag zu lebenslanger Haft verurteilt. Bei einer Demonstration eskalierte die Gewalt gegen die Polizei, als Teilnehmer mit Steinen und Feuerwerk bewarfen. Die Demonstranten waren empört über das Verhalten der Polizei und forderten Gerechtigkeit für Nowak.

Unter den Teilnehmern war auch der rechtsextreme Aktivist Tommy Robinson, der die Polizei beschuldigte, weiße Menschen wie Bürger zweiter Klasse zu behandeln. Premierminister Keir Starmer sprach von einem schrecklichen, schockierenden Fall und forderte eine unabhängige Untersuchung





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