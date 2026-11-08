Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de İlk Maç: Çorum FK Ziyareti

Trendyol Süper Lig 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Emre Belözoğlu'nun teknIk direktörlüğe gelişiyle birlikte sarı-lacivertli takımın Liverpool galibiyetinin ardından ilk resmi maçına çıkması bekleniyor. İki takım da 16 puanla eşit durumda. Maç detayları, eksik oyuncular ve taktik analizler haber detayında.

Taktiksel Denge ve Yeni Dönem Başlangıcı

Forma Giyenler, Eksikler ve Taktik Seçimler

Trendyol Süper Lig 'in 11. hafta sında Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak olan Arca Çorum FK ve Fenerbahçe arasındaki mücadele, futbolseverlerin büyük ilgisini çeken bir kariyer maçı niteliği taşıyor. Emre Belözoğlu 'nun teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından sarı-lacivertli takımın sahada göreceği ilk karşılaşma,hem kulüp yönetimi hem de taraftarlar açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Fenerbahçe , bu zorlu deplasmanda milli ara öncesinde toparlanarak moral toplamak ve ligdeki istikrarsız görünümü sonlandırmak için sahaya çıkıyor. Öte yandan Burak Yılmaz 'ın kaptanlığını yaptığı Çorum FK,kendi sahasında galibiyet parolasıyla hareket ederek ligdeki konumunu sağlamlaştırmayı hedefliyor. İki takım da ligde 16'şar puanla eşit durumda bulunurken, averaj farkıyla Fenerbahçe bir adım önde yer alıyor. Bu nedenle kazanmak zorunda olan sarı-lacivertliler, Çorum'da hata yapma lüksüne sahip değil.

Fenerbahçe'nin bu maça üç önemli eksiklikle çıkması teknik heyetin kararlarında belirleyici oldu. Ceza süresi tamamlanmadığı için Archie Brown ve sakatlığı devam eden Nathen Ake sowie operasyon sonrası toparlanma sürecindeki Marco Asensio kadroda yer almadı. Bu durumun savunma hattında formda olan Oppong ve sol bekte Levent Mercan'ın daha fazla sorumluluk almasına yol açtığı belirtiliyor. ayrıca, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu N'Golo Kante'nin maç yedekler arasında başlatması,teknik heyetin fiziksel ve taktiksel tercihlerine dikkat çekti. Belözoğlu,Kante ile birebir görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve oyuncuların takım bütünlüğüne uygun hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Çorum FK tarafında ise sakatlığı bulunan Berat Özdemir'in yanı sıra kart cezalısı Gökhan Sazdağı ve sakat Fredy'nin de forma giyemeyeceği açıklandı. Ev sahibi ekip,Jesús Ramírez ve Alexandros Kyziridis'in hücum hattındaki etkili performansına güvenerek maça odaklanıyor.

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Avrupa'daki Moral Yükselişi ve Beklentiler

Fenerbahçe,hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'ı konuk ettiği ve sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldığı kritik bir süreci geride bıraktı. Bu tarihi başarı,sarı-lacivertli taraftarlar ve yöneticiler üzerinde büyük bir pozitif etki yarattı. Emre Belözoğlu'nunLiverpool maçında sahada değil, tribünden izleyerek takımını yönetmesi ve Mason Greenwood, Archie Brown ile Vedat Muriqi'nin golleriyle elde edilen bu zafer, teknik adamın takıma olan güvenini pekiştirdi. Muriqi'nin Liverpool karşısında son dakikalarda oyuna girip skoru getirmesi,Kosovo forvetinin değerini bir kez daha gözler önüne seRdi. Teknik ekip, bu Avrupa başarısının enerjisini Süper Lig'e taşımayı planlıyor. Çorum FK teknik direktörü Burak Yılmaz ise rakibin bu moral yüksekliğinin farkında olduklarını belirterek, kendi oyun planlarına sadık kalmak ve reactıyon göstermelerini engellemek istediklerini ifade etti. Yılmaz, Emre Belözoğlu'nun taktiksel yaklaşımını analiz ettiklerini ve kendi oyun standartlarını korumayı amaçladıklarını belirtti.

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Maç Detayları ve Yayıncı Bilgileri

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak olan Çorum FK-Fenerbahçe karşılaşması,8 Kasım 2026 Pazar günü saat 16.00'da Çorum Şehir Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşmanın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak. maçın yayın haklarına sahip beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak aktarılacak olan mücadele, dijital platformlar üzerinden de takip edilebilecek. İlk 11'lerde önemli değişiklikler yaşanmaması beklenirken, Emre Belözoğlu'nun uzun bir aranın ardından sarı-lacivertli takımın başında sahaya çıkması, maçın kurgusunda psikolojik bir boyut oluşturuyor. Fenerbahçe'nin 5,5 yıl sonra tekrar Emre Belözoğlu gibi bir isimle çalışması, kulüp tarihinde yeni bir sayfa açma potansiyeli taşıyor. maç sonunda tarafların puan durumuna göre pozitif veya negatif etkilenecek olması, mücadeleyi daha da heyecanlı hale getiriyor. Her iki teknik direktör de basın toplantılarında pragmatik yaklaşımların önemine değinerek, takım psikolojisinin maçın kaderini belirleyeceğini vurguladı. Çorum FK'nın son dört lig maçında üç galibiyet alması, Fenerbahçe için bu deplasmanın ne kadar zorlu olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.