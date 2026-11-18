Emre Can strebt das Comeback für Januar an. Der Defensiv-Allrounder macht Fortschritte nach Kreuzbandriss. BVB hofft auf Leistungsträger.

Emre Can arbeitet konkret auf ein Comeback im Januar des neuen Jahres hin. Der 32-jährige Defensiv-Allrounder des BVB hat nach seinem Kreuzbandriss deutliche Fortschritte erzielt und einen präzisen Zeitplan für seine Rückkehr formuliert. Dies stellt einen wichtigen Schritt für die Personalplanung der Borussia Dortmund dar.

Emre Cans Verletzungshistorie und Reha

Emre Can riss sich am 28. Februar das Kreuzband im linken Knie. Dies geschah beim 2:3-Liga-Auswärtsspiel gegen den FC Bayern. Die Verletzung beendete zunächst seine aktive Spielzeit. Seit diesem Datum fiel der Mittelfeldspieler den Verantwortlichen im Kader fehlt. Die Genesung war komplex und verlief nicht linear.

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Im Oktober unterzog sich Emre Can einer weiteren Operation. Diese Maßnahme diente der Behandlung anhaltender Probleme im Adduktorenbereich. Diese Beschwerden hatten den Profi bereits vor der Kreuzband-Verletzung monatelang begleitet. Die kombinierten Eingriffe prolongierten die Ausfallzeit erheblich. Aktuell kann Can jedoch bereits wieder in Teilen trainieren. Die Fortschritte sind klar erkennbar.

Emre Cans eigene Aussagen zur Genesung

Emre Can bestätigte seinen Comeback-Plan persönlich. Er verfolgte das Revierderby der BVB-Frauen gegen den FC Schalke als Zuschauer im Stadion Rote Erde. Das Spiel endete mit einem 4:0-Sieg für die Dortmunderinnen. Bei dieser Gelegenheit sprach sich der Profi klar zur Situation aus.

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"Dieses Jahr wird schwer. Aber ich hoffe, dass ich im Januar wieder spielen kann", sagte Emre Can. Er betonte zudem, dass es ihm sportlich und mental wieder deutlich besser geht. Diese öffentliche Stellungnahme unterstreicht die Realisierbarkeit der geplanten Rückkehr. Die mentale Stärke ist für die weitere Rehabilitation essenziell.

BVB-Management und Vertragsverlängerung

Das BVB-Management um Geschäftsführer Lars Ricken hat frühzeitig reagiert. Kurz nach der Verletzung verlängerte Lars Ricken den auslaufenden Vertrag mit Emre Can. Die Laufzeit erstreckt sich um eine weitere Saison bis Sommer 2027. Diese Entscheidung wurde von der Vereinsführung als kalkulierbares Risiko bewertet.

Diese Strategie schützt den Verein finanziell. Cans Gehalt ist über Versicherungen und Krankentagegeld-Leistungen abgesichert. Dies minimiert das wirtschaftliche Risiko für Borussia Dortmund erheblich. Die Planungssicherheit ermöglicht es dem Verein, den Spieler langfristig zu halten, auch wenn er zunächst nicht verfügbar ist.

Einfluss auf Mannschaft und Saisonplanung

Emre Can übt einen enormen Einfluss auf die Mannschaft aus. Seine Meinung ist innerhalb der Kabine gefragt und hoch angesehen. Als erfahrener Leader stabilisiert er den Kader in schwierigen Phasen. Diese interne Autorität ist ein schwerwiegender Faktor für den Verein.

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Alle beim BVB hoffen nun, dass Cans Comeback-Plan aufgeht. Mit Blick auf die Saisonziele soll er noch einmal ein wichtiger Faktor werden. Seine Belastung soll dabei Stück für Stück gesteigert werden. Das Ziel ist es, ihn spätestens in der entscheidenden Saisonphase wieder als Leistungsträger zur Verfügung zu stellen. Die Rückkehr im Januar würde die Offensive und Defensive deutlich stärken.