Emre Mor verzichtet mit 29 Jahren auf den Profifußball. Der Ex-Nationalspieler nennt körperliche Beschwerden als Grund für seine Entscheidung und hofft auf eine Rückkehr.

Der ehemalige BVB-Juwel Emre Mor beendet seine aktive Laufbahn im Profifußball vorzeitig. Mit lediglich 29 Jahren beendet der türkische Offensivspieler seine Karriere. Mor stand zuletzt beim niederländischen Verein NEC Nijmegen unter Vertrag.

Seine Entscheidung für die Pause begründet er mit schweren gesundheitlichen Problemen.

Körperliche Grenzen erzwingen Karriereende

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Emre Mor erklärte in einem emotionalen Instagram-Statement seine Gründe für den Rückzug aus dem Sport. Er sei an einem Punkt angelangt, an dem er auf seinen Körper hören müsse. Seine Grenzen zu respektieren sei für ihn unerlässlich geworden. Das persönliche Wohlbefinden stehe nun an erster Stelle. Mor betonte, dass ihm dieser Schritt überaus schwerfalle. Seit seiner Kindheit bestand sein einziger Traum darin, Profifußballer zu werden. Das Erleben dieses Traums habe für ihn alles bedeutet. Sein Herz wolle weiterhin spielen. Sein Körper fordere jedoch dringend eine Pause.

Komplexe Verletzungsgeschichte prägten Karriere

Emre Mor liefert keine detaillierten Angaben zu seinen spezifischen Gesundheitsproblemen. Immer wieder wurde jedoch über Oberschenkel- und Leistenbeschwerden berichtet. NEC-Trainer Dick Schreuder bestätigte vergangene Woche den Gesundheitszustand seines Spielers. Dick Schreuder betonte, dass es primär um Fitness und den körperlichen Zustand gehe. Der Trainer wies darauf hin, dass Emre Mor selbst schwer mit dieser Situation zu kämpfen habe. Diese langwierigen Verletzungen behinderten seine sportliche Entwicklung nachhaltig. Die Pause dient nun dazu, diese chronischen Beschwerden zu lindern.

Vom türkischen Messi zu hohen Transferkosten

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Emre Mor wurde ursprünglich als türkischer Messi bezeichnet. Seine Technik und seine Tricks wurden als außergewöhnlich angesehen. Er kam 2016 vom FC Nordsjælland nach Dortmund. Der BVB zahlte rund 10 Millionen Euro für den Offensivspieler. In Dortmund absolvierte er nur 19 Pflichtspiele. Dabei erzielte er genau einen Treffer. Nach nur einem Jahr wechselte er zum spanischen Erstligisten Celta Vigo. Die Ablöse betrug damals 13 Millionen Euro. Eine erfolgreiche Zeit bei Celta Vigo blieb ihm jedoch versagt. Er wurde sofort dreimal an andere Vereine verliehen.

Stationen bei Fenerbahçe und NEC Nijmegen

2022 schloss sich Emre Mor dem türkischen Verein Fenerbahçe an. Dort konnte er sich ebenfalls nicht durchsetzen. Anschließend kehrte er nach den Niederlanden zurück. Sein Engagement bei NEC Nijmegen war ebenfalls von kurzer Dauer. Nur sieben Spiele absolvierte er für den Klub. Dabei erzielte er ein Tor. Seine internationale Karriere begann bei dänischen Jugendnationalmannschaften. Später wechselte er zum türkischen Verband. 2016 feierte er sein Debüt. Im selben Jahr stand er im EM-Kader. Insgesamt kam Emre Mor auf 15 Länderspiele.

Hoffnung auf eine sportliche Rückkehr

Emre Mor schließt eine Rückkehr in den Fußball nicht aus. In seinem Statement drückte er die Hoffnung aus, dass dies kein Abschied für immer sei. Die Pause soll genutzt werden, um die körperlichen Probleme zu lösen. Seine Zukunft im Sport bleibt daher offen. Die Fußballwelt verfolgt seine Genesung aufmerksam. Die Entscheidung fällt schwer, ist aber notwendig für seine Gesundheit. Emre Mor bleibt ein Respekt vor seinen Leistungen behalten.