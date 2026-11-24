Emre Mor legt seine Karriere aus gesundheitlichen Gründen auf Eis. NEC Nijmegen löst den Vertrag bis 2028 auf. Die Hintergründe zur Krankheit und die Zukunft des Spielers.

Emre Mor hat seine professionelle Fußballkarriere mit sofortiger Wirkung auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Der 29-jährige Offensivspieler und ehemalige türkische Nationalspieler gab diese drastische Entscheidung in einem emotionalen Statement bekannt. Sein aktueller Verein, NEC Nijmegen, bestätigte die Trennung einvernehmlich und hob den Vertrag, der eigentlich noch bis 2028 gültig war, auf. Der Hauptgrund für diesen Schritt sind anhaltende gesundheitliche Probleme, die eine weitere sportliche Betätigung derzeit unmöglich machen.

Emre Mor bricht Vertrag bis 2028 vorzeitig ab

Die Trennung von Emre Mor und NEC Nijmegen erfolgt ohne Angabe einer genuen Frist, da die Zukunft des Spielers ungewiss ist. Mor selbst erklärte auf seiner Instagram-Seite, dass er seinen Traum vom Profifußballerleben sehr ernst nimmt. Doch sein Körper weigere sich derzeit, mitzumachen. Der 15-malige türkische Nationalmannschaftsspieler schrieb, dass das Leben ihn manchmal zu Entscheidungen zwinge, für die sein Herz noch nicht bereit sei. Die Priorität liege nun auf seinem persönlichen Wohlbefinden, nicht auf dem Sport.

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Verlauf der Karriere und Wechsel zu NEC Nijmegen

Emre Mor wechselte im vergangenen Sommer ablösefrei vom türkischen Klub Fenerbahçe Istanbul nach Holland. Der niederländische Erstligist wollte ihm eine neue Chance bieten und stattete ihn mit einem Zweijahresvertrag aus. In der kurzen Zeit bei NEC Nijmegen kam der Stürmer jedoch nur auf sieben Pflichtspiele. Dabei gelang ihm ein Tor und eine Vorlage. Der Trainer Dick Schreuder hatte bereits vor dem Rückzug auf Fitnessprobleme des Offensivspielers hingewiesen.

Gesundheitliche Beschwerden und letzter Spieleinsatz

Der letzte Einsatz von Emre Mor datiert vom 12. September, als NEC Nijmegen mit 0:3 gegen den SC Cambuur verlor. Seit diesem Datum fiel er aus. Welche spezifischen gesundheitlichen Beschwerden im Einzelnen hinter seinem Rückzug stecken, wurde bisher nicht öffentlich gemacht. Die Vereinsführung und der Spieler lassen die genauen medizinischen Diagnosen im Raum, konzentrieren sich aber auf die Notwendigkeit einer Pause für die Gesundheit.

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Hoffnung auf Rückkehr trotz schwerer Entscheidung

Trotz der schwierigen Lage hegt Emre Mor noch Hoffnungen für die Zukunft. Er betonte in seinem Statement, dass er tief in seinem Inneren immer noch die Hoffnung nährt, eines Tages vielleicht wieder auf den Platz zurückkehren zu können. Mor bezeichnete die Situation nicht als endgültigen Abschied, sondern als eine notwendige Pause. Er hoffe, dass dies kein dauerhafter Ausstieg aus dem Profisport sei, da ihm der Sport sein ganzes Leben lang viel bedeutet habe.

Hintergrund: Frühere Erfolge und Wechsel zu Celta Vigo

Die Erwartungen an Emre Mor waren einst riesig, als er 2016 mit rund zehn Millionen Euro vom dänischen Klub FC Nordsjaelland zu Borussia Dortmund wechselte. Als 18-Jähriger galt er aufgrund seiner Dribbelstärke und Technik als eines der größten Offensivtalente Europas und wurde sogar als "türkischer Messi" bezeichnet. Bei BVB kam er in seiner einzigen Saison jedoch nur auf 19 Pflichtspiele und ein Tor. Daraufhin zog es ihn im Sommer 2017 für rund 13 Millionen Euro zu Celta Vigo nach Spanien.