EnBW, Salzgitter & PNE: Energiemarkt im Herbst 2026 unter Druck

EnBW warnt vor niedrigem Gewinn durch Kohleausstieg. Salzgitter und PNE verzeichnen Gewinnsteigerungen. Wizz Air leidet unter Kerosinpreisen. Analysen zur aktuellen Marktlage.

Die Energie- und Industriewirtschaft blickt im dritten Quartal 2026 auf ein gemischtes Bild. Während der Energiekonzern EnBW mit einem prognostizierten Rückgang des Gewinns rechnet und seine Prognose vorsichtig hält, erzielen Konkurrenten wie der Stahlhersteller Salzgitter und der Windparker PTE positive Ergebnisse. Diese Entwicklungen spiegeln die unterschiedlichen Herausforderungen wider, mit denen deutsche Wirtschaftsunternehmen in der aktuellen Konjunkturphase konfrontiert sind.

EnBW verzeichnet Einbußen durch Kohleausstieg

Der Energiekonzern EnBW erwartet für das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) am unteren Ende der Prognose-Bandbreite von 4,6 bis 5,1 Milliarden Euro. Die Karlsruher Unternehmen teilten diese Entwicklung am Donnerstag mit und begründeten die niedrigere Ausrichtung primär mit dem fortschreitenden Kohleausstieg. Konkret führten der Verkauf des Braunkohlekraftwerks Lippendorf und die Überführung des Steinkohlekraftwerks Heilbronn in die Netzreserve zu signifikanten Kapazitätsverlusten. Diese Maßnahmen reduzierten die verfügbaren Erzeugungsanlagen und wirkten sich direkt auf die finanziellen Kennzahlen aus.

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Salzgitter profitiert von HKM-Übernahme und Marktstrategie

Im Gegensatz dazu berichtete der niedersächsische Stahlkonzern Salzgitter von einer deutlichen Verbesserung der finanziellen Lage. Das Konzernergebnis belief sich in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 auf 177,2 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum war das Unternehmen noch mit einem Verlust von 48,5 Millionen Euro in die Jahre gegangen. Vorstandschef Gunnar Groebler betonte, dass die Entwicklung in allen Geschäftsbereichen positiv sei und strategisch wichtige Schritte vollzogen würden. Dazu zählt der vollständige Erwerb der Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM), den Salzgitter nach einer Einigung mit Thyssenkrupp und Vallourec im Juli umgesetzt hat.

PNE AG steigert Ebitda trotz Projektverzögerungen

Auch der Wind- und Solarparkentwickler PNE hat seine operativen Ergebnisse in die Positivrichtigung bewegt. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) kletterte von 26,6 Millionen Euro im Vorjahr auf 45,4 Millionen Euro im laufenden Geschäftsjahr. Der Umsatz stieg dabei um knapp sechs Prozent auf 150,7 Millionen Euro. Zwar verzeichnete das Unternehmen unter dem Strich weiterhin einen Verlust, der sich jedoch auf 27,2 Millionen Euro reduzierte. Die ursprüngliche Jahresprognose für das Ebitda hatte PNE im Oktober wegen Projektverzögerungen von 110 bis 140 Millionen Euro massiv auf 65 bis 80 Millionen Euro nach unten korrigiert. Konzernchef Heiko Wuttke äußerte sich positiv zum laufenden Verkaufsprozess des Unternehmens, für den bereits mehrere Interessenten identifiziert wurden.

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Wizz Air kämpft gegen steigende Kerosinpreise

In der Luftfahrtbranche zeigt sich der Einfluss der hohen Energiepreise besonders deutlich. Der ungarische Billigflieger Wizz Air verzeichnete im ersten Halbjahr einen Einbruch des Nettogewinns um 67 Prozent. Der Gewinn sank von 323,5 Millionen Euro im Vorjahr auf 108,1 Millionen Euro. Hauptgrund für diese Entwicklung sind stark gestiegene Öl- und Kerosinpreise, die als größter Gegenwind für die Fluggesellschaft gelten. Konzernchef Jozsef Varadi warnte, dass dieser Druck auch im ruhigeren Winter bestehen bleiben werde. Um Kosten zu senken, bietet Wizz Air Piloten am Flughafen Luton Abfindungen an und reduziert das Flugangebot im Winterzeitraum.

Hapag-Lloyd nutzt hohe Frachtraten zur Gewinngestaltung

Auf dem Seehandelmarkt profitiert Hapag-Lloyd hingegen von einer konjunkturstarken Phase. Die deutsche Containerreederei verzeichnete im dritten Quartal einen nahezu verfünften operativen Gewinn. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg von 190 Millionen Euro im Vorjahr auf 935 Millionen Euro. Dieses Wachstum wurde maßgeblich durch deutlich höhere Spot-Raten sowie eine robuste Nachfrage getrieben. Der Vorstandschef Rolf Habben Jansen hob hervor, dass die hohe Auslastung der Schiffe und das dynamische Wachstum im Segment Terminal und Infrastruktur zum Erfolg beitrugen. Obwohl die Transportmenge bei etwa 3,4 Millionen Standardcontainern stagnierte, kletterte der Umsatz um fast 28 Prozent auf knapp sechs Milliarden Euro.