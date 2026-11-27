EnBW testet neues 50-kW-Ladeangebot in Stuttgarts Innenstadt
Die EnBW stattet den neuen Breuninger Park im Zentrum von Stuttgart mit 40 DC-Ladepunkten aus. Zum Einsatz kommen dort kompakte HYC50-Ladelösungen von
Die EnBW stattet den neuen Breuninger Park im Zentrum von Stuttgart mit 40 DC-Ladepunkten aus. Zum Einsatz kommen dort kompakte HYC50-Ladelösungen von Alpitronic mit bis zu 50 kW Leistung.
Der Standort ist ein Pilotprojekt für einen neuen Anwendungsfall im Schnellladeangebot der EnBW. Der Energiekonzern gibt an, das neue 50-kW-Ladeangebot in Stuttgarter ausprobieren zu wollen.
„Die Ladeleistung passt zu einem zwei- bis dreistündigen Innenstadtbesuch“, teilt das Unternehmen mit. Die Ladegeräte sollen entsprechend schneller laden als ein typischer AC-Normallader, aber nicht so schnell wie HPC-Geräte für kurze Stopps an Autobahnen und Co. „Jeder Standort braucht die Ladeleistung, die zur Aufenthaltsdauer der Menschen passt“, unterstreicht Lars Jacobs, Chief Commercial Officer und kommissarischer Technischer Leiter der E-Mobilitätssparte der EnBW.
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