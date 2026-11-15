Ende der Ära: Adidas beendet 70-jährige Partnerschaft mit dem DFB

Adidas und der DFB trennen sich nach 70 Jahren. Die Nationalmannschaft wechselt zu Nike, während Adidas im Profiklubbereich bleibt. Details zum historischen Trikotwechsel und den nächsten Schritten.

Die über sieben Jahrzehnte andauernde strategische Allianz zwischen dem Sportartikelhersteller Adidas und dem Deutschen Fußball-Bund ( DFB) findet ein offizielles Ende. Die Kooperation, die den deutschen Profifußball seit Generationen prägte, wird am 1. Januar des kommenden Jahres formal aufgelöst. In einem emotionalen Video, das diese historische Trennung dokumentiert, nehmen prominente Persönlichkeiten Abschied und blicken zurück auf eine gemeinsame Erfolgsgeschichte, die nun ein neues Kapitel anbricht.

Emotionale Abschiedssymbole der Fußballlegenden

Der Abschied wird durch ein Videoclips inszeniert, das die tiefen emotionalen Wurzeln dieser Partnerschaft hervorhebt. Der Clip beginnt mit Bundestrainer Jürgen Klopp, der nach dem Abpfiff eines Spiels feststellt: "Hörst du das? Der Abpfiff. Das war's. Drei Streifen. Sechs Sterne. Das Ende." Diese Worte stehen symbolisch für das Aus der Ära unter der bekannten Markenidentität. Der junge DFB-Stürmer Florian Wirtz reagiert darauf mit der Bemerkung: "Das Ende? Übertreib doch nicht," womit er andeutet, dass der Geist des Fußballs weiterleben wird, auch wenn die Ausrüstung wechselt.

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Neben Klopp sind weitere Größen der deutschen Fußballgeschichte im Clip zu sehen, die ihre persönliche Verbindung zur Partnerschaft mit Adidas betonen. Zu den teilnehmenden Legenden gehören Horst Hrubesch, Toni Kroos, Philipp Lahm und Manuel Neuer. Diese Spieler repräsentieren verschiedene Epochen der deutschen Sportgeschichte und veranschaulichen die Kontinuität der Marke im deutschen Team. Jeder der genannten Akteure trägt zur narrativen Tiefe des Abschieds bei, indem er die Bedeutung der gemeinsamen Historie für den nationalen Fußball einordnet.

Strategische Neuausrichtung und Wechsel zu Nike

Ab dem 1. Januar werden die Wege des DFB und Adidas getrennt verlaufen. Die deutsche Nationalmannschaft wird zukünftig von US-Riese Nike ausgestattet. Dies markiert einen signifikanten Wandel in der sportlichen Ausrüstung der Nationalteams. Die ersten Länderspiele, in denen die Spieler die neuen Trikots von Nike tragen werden, finden im März statt. Bis dahin gilt das Trikot des aktuellen Partners als letztes seiner Art für die internationale Ebene.

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Trotz des endgültigen Wechsels zur Konkurrenz bleibt Adidas im deutschen Fußball weiterhin eine dominierende Präsenz. Der Konzerin bleibt jedoch bei zehn Klubs in den drei höchsten deutschen Spielklassen als Ausrüster erhalten. Dies umfasst die etabliertesten Vereine der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga. Durch diese kontinuierliche Verankerung im Profisport sichert sich Adidas eine stabile Marktposition, auch wenn der DFB als direkter Geschäftspartner wechselt.

Kontinuierliche Präsenz im Breitensport und Verband

Neben den Profiligen arbeitet Adidas weiterhin eng mit dem organisierten Fußball auf untererer Ebene zusammen. Der Lieferant liefert den offiziellen Spielball für die erste und zweite Bundesliga, was die Sichtbarkeit der Marke in den Top-Spielklassen erhält. Darüber hinaus pflegt Adidas Kooperationen mit 17 Fußball-Landesverbänden in ganz Deutschland. Diese Verbindung zum regionalen und Amateursport unterstreicht, dass die Partnerschaft nicht komplett abbricht, sondern sich in ihrer Struktur verändert hat.

Der Clip "Für immer Fußball" zeigt zudem, wo Fußball überall stattfindet: auf dem Bolzplatz, im Amateur- und Breitensport, in der Fußball-Bundesliga. Tolle Botschaft am Ende des Gänsehaut-Videos. Bundestrainer Klopp sagt: "Natürlich geht jedes Spiel irgendwann zu Ende. Aber Fußball, der bleibt für immer." Diese Worte fassen die philosophische Dimension der Trennung zusammen. Es geht nicht um das Ende des Sports, sondern um den Übergang in eine neue organisatorische Phase. Die Botschaft ist klar: Die Identität des deutschen Fußballs überdauert den Wechsel der Ausrüster.

Historisches Länderspiel gegen Holland als Abschied

Ein besonderer Meilenstein in diesem Übergangsprozess ist das bevorstehende Länderspiel am Montag. Das Spiel gegen die Niederlande wird im Berliner Olympiastadion ausgetragen und findet um 20.45 Uhr live auf ARD statt. Es wird historisch insofern sein, als es das letzte Aufeinandertreffen der Nationalmannschaft in der aktuellen Ausstattung sein wird. Für die Fans und die Spieler ist dies die letzte Chance, das Team in der bewährten Tradition zu sehen.

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Zukunftsorientierte Blicke auf neue Talente

Nach dem Rückblick auf die Vergangenheit schaut der Clip in die Zukunft und zeigt Stars wie Jule Brand, Ena Mahmutovic und Nathaniel Brown. Diese jungen Talente repräsentieren die nächste Generation, die in einer Ära ohne Adidas im Nationalteam aufwachsen wird. Während eine junge Nachwuchsspielerin davon träumt, diesen Schritt noch vor sich zu haben, spricht ihre Trainerin Marie-Louise Eta Mut zu. "Für immer Fußball" zeigt, wo Fußball überall stattfindet: auf dem Bolzplatz, im Amateur- und Breitensport, in der Fußball-Bundesliga. Tolle Botschaft am Ende des Gänsehaut-Videos. Bundestrainer Klopp sagt: "Natürlich geht jedes Spiel irgendwann zu Ende. Aber Fußball, der bleibt für immer." Diese Worte fassen die philosophische Dimension der Trennung zusammen. Es geht nicht um das Ende des Sports, sondern um den Übergang in eine neue organisatorische Phase. Die Botschaft ist klar: Die Identität des deutschen Fußballs überdauert den Wechsel der Ausrüster.