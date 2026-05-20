Ende der Meldung

Der DAX stieg in den letzten beiden Handelstagen an und erreichte neue Höchststände

Der DAX konnte an den letzten beiden Handelstage n eine kraftvolle Aufwärtsbewegung absolvieren. Bei diesem Anstieg ist der Index vom unteren bis zum oberen Bollinger-Band gestiegen.

Die positive Kursreaktion hat wiederum Kaufsignale durch den nachhaltigen Kursanstieg über die gleitenden Durchschnitte der letzten 20, 50 sowie 200 Börsentage (=GD 20, GD 50 sowie GD 200) ausgelöst. Hinweis: Derzeit notiert die grüne Signallinie der Slow Stochastik über der roten Signallinie, wobei der Oszillator ebenfalls ein Kaufsignal ausweist. Wir präferieren derzeit auf Basis dieser vier Kaufsignale weitere Kursanstiege. Das erste Hindernis sehen wir dabei am Tageshoch vom 19.

Mai bei 24.696 Punkten (Widerstand 1). Der Kursanstieg über diese Hürde könnte die Kursentwicklung zum oberen Bollinger-Band und anschließend in Richtung des Verlaufshochs vom 6. Mai bei 25.155 Punkten (Widerstand 2) führen. Der Ausbruch auf ein neues Verlaufshoch würde wiederum ein weiteres, prozyklisches Kaufsignal erzeugen.

Impulse erwarten die Anleger heute insbesondere durch den deutschen Erzeugerpreisindex. Vorbörslich wird der DAX mit einem Kursrückgang von -0,7 % getaxt. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX nachhaltig unter die Marke von 23.408 Punkten (Unterstützung 2) fällt. Statistisch ist in den nächsten 10 Handelstagen nach der Ausbildung eines „Gap Down“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 51 %, seit dem 02.01.2000, mit einer Rally von 3 % zu rechnen.

Charttechnisch konnte der DAX nach einem Gap-Down am 18. Mai über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Börsentage (=GD 50) sowie dem unteren Bollinger-Band die Basis für einen neuen Trendschub legen. Es folgte ein dynamischer Kursanstieg vom unteren bis zum oberen Bollinger-Band, bevor am Nachmittag des 19. Mai temporäre Ermüdungserscheinungen einsetzten.

Die Kaufsignale der gleitenden Durchschnitte der letzten 20, 50 sowie 200 Börsentage (=GD 20, GD 50 sowie GD 200) sind derweil weiterhin intakt. Obendrein notiert auch die grüne Signallinie der Slow Stochastik noch über der roten Signallinie, wodurch der Oszillator ebenfalls ein Kaufsignal ausweist. Hierauf aufbauend präferieren wir weitere Kursanstiege in den kommenden Tagen. In diesem Szenario könnte der DAX in den nächsten Tagen wieder in Richtung des Tagestiefs vom 18.

Mai bei 23.775 Punkten (Unterstützung 1) tendieren. Durch den nachhaltigen Abverkauf unter dieses Supportniveau könnte zugleich der Abverkauf unter die gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Börsentage (=GD 50) ausgelöst werden. Hierdurch würde ein weiteres Verkaufssignal ausgelöst werden, welches wiederum Folgeverluste bis zum Tageshoch vom 7. April bei 23.408 Punkten (Unterstützung 2) auslösen.

Durch die Berührung dieser Kursniveaus würde wiederum eine noch offene Kurslücke wieder geschlossen werden





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