Ende des Irankriegs in Sicht: Trump verkündet Rahmenabkommen

US-Präsident Donald Trump hat eine Einigung mit dem Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Krieges bekannt gegeben. Die Straße von Hormus soll bald wieder geöffnet werden. Internationale Reaktionen und Auswirkungen auf die Ölpreise im Überblick.

US-Präsident Donald Trump hat die Einigung auf ein Rahmenabkommen mit dem Iran zur Beendigung des Krieges verkündet. Die Straße von Hormus soll bereits am Freitag vollständig geöffnet sein.

Der Deal, der in Genf unterzeichnet werden soll, sieht neben der Wiederherstellung der freien Durchfahrt auch die Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte und Reparationszahlungen vor. Trump äußerte sich optimistisch, dass das Abkommen der Welt Erfolg bringen werde. Die Ölpreise reagierten umgehend mit deutlichen Verlusten: Der Preis für die Nordseesorte Brent fiel um knapp fünf Prozent auf 82,99 Dollar je Barrel, der für US-Öl WTI um mehr als fünf Prozent auf 80,17 Dollar. Dies ist der tiefste Stand seit dem 10.

März. Die Finanzmärkte zeigen sich erleichtert, doch Bundesbankpräsident Joachim Nagel warnte auf dem Euro Finance Summit in Frankfurt, dass es Monate dauern werde, bis sich das Ölangebot normalisiere. Die Unsicherheit bleibe hoch, solange nicht alle Details des Abkommens feststünden. Die Bundesregierung geht davon aus, dass sich die Bundeswehr schnell an einem möglichen internationalen Einsatz zur Sicherung der Straße von Hormus beteiligen wird.

Der stellvertretende Regierungssprecher Sebastian Hille erklärte in Berlin, ein Bundestagsmandat sei nötig, aber er sei optimistisch, dass dieses ziemlich zügig verabschiedet werden könne, sobald das Abkommen unterzeichnet sei. Die Vorbereitungen liefen bereits. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kündigte an, innerhalb weniger Tage Militärflugzeuge, Fregatten und den Flugzeugträger zur Absicherung der Straße entsenden zu können. In einem Interview mit TF1 betonte er, Frankreich sei bereit, sehr schnell zu handeln, damit das Rahmenabkommen Wirklichkeit werde.

Die israelische Armee wird sich vorerst nicht aus den besetzten Gebieten im Südlibanon zurückziehen. Verteidigungsminister Israel Katz reagierte damit auf die Rahmenvereinbarung, die Israel zufolge auch ein Ende der Kämpfe gegen die Hisbollah-Miliz vorsehen könnte. Der Iran habe im letzten Moment eine Klausel über Gebühren für die Durchfahrt der Straße von Hormus eingefügt, um die iranisch-omanische Souveränität zu betonen.

Sollte keine Einigung zu Teherans Atomprogramm gelingen, drohte Trump laut New York Times mit der Wiederaufnahme von Militärschlägen oder damit, die USA zum Wächter des Nahen Ostens zu machen und 20 Prozent der Einnahmen der Region zu kassieren. Trotz des verkündeten Rahmenabkommens setzte die israelische Armee ihre Angriffe im Libanon fort, unter anderem auf die Umgebung der Stadt Nabatija.

Die internationalen Reaktionen sind gemischt: Während die USA und Frankreich die Einigung als historischen Schritt feiern, bleiben viele Fragen offen, insbesondere zur Sicherheit der Schifffahrt und zur Rolle der Hisbollah. Die kommenden Tage werden zeigen, ob das Abkommen tatsächlich wie angekündigt unterzeichnet wird und welche konkreten Auswirkungen es auf die Region haben wird





sternde / 🏆 31. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Irankrieg Rahmenabkommen Straße Von Hormus Ölpreise G7-Gipfel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Liveticker: USA und Iran verkünden Ende des Kriegs und Einigung auf ein RahmenabkommenDie Lage im Nahen Osten ist angespannt. Immer wieder gibt es Kämpfe. Die wirtschaftlichen Folgen auch für Deutschland sind gravierend. Der Überblick.

Read more »

Israel will eroberte Gebiete im Südlibanon trotz Einigung im Irankrieg haltenIsrael wird sich auch nach einem Ende des Irankriegs nicht aus dem Südlibanon zurückziehen.

Read more »

Trump stellt nach Rahmenabkommen weitere Militärschläge im Nahen Osten in AussichtFür den Fall, dass nach dem Abschluss des Rahmenabkommens mit dem Iran keine Einigung zu Teherans Atomprogramm gelingt, hat US-Präsident Donald Trump der 'New York Times' zufolge Konsequenzen angekündigt.

Read more »

Mögliches Ende des Irankriegs: Rahmenabkommen sorgt für Ölpreisverfall und internationale ReaktionenUS-Präsident Trump verkündet Einigung mit Iran; Ölpreise fallen deutlich; Deutschland und Frankreich bereiten Einsatz zur Sicherung der Straße von Hormus vor; Israel zeigt sich skeptisch.

Read more »