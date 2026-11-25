Nach mehr als 70 Jahren endet die Zusammenarbeit zwischen Adidas und dem Deutschen Fußball-Bund. Ab 2027 wird Nike der neue Ausrüster sein. Das Buch Heldenstoff erinnert an die historischen Trikots, darunter das legendäre Spielshirt zum Wunder von Bern.

Über Jahrzehnte prägte Adidas die Trikots der deutschen Nationalmannschaft. Das Buch „Heldenstoff“ blickt auf die Geschichte der DFB -Jerseys zurück. Es ist das Ende einer jahrzehntelangen Partnerschaft: Nach mehr als 70 Jahren stattet Adidas die Mannschaften des DFB nicht mehr aus.

Ab 2027 ist der US-Konkurrent Nike neuer Ausrüster der DFB-Teams.seit 1950“ von Marc-Stefan Andres und André Boße widmet sich der deutschen Trikotgeschichte. Auf 368 Seiten geht es um die Verbindung zwischen Fußball, Mode und nationaler Identität. Besonders diese fünf Jerseys zeigen die Historie der DFB-Trikots. Dieses Trikot hat Geschichte geschrieben.

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Bei der Weltmeisterschaft 1954 in der Schweiz trug die deutsche Nationalmannschaft ein schlichtes weißes Jersey mit schwarzem Schnürkragen und dunklen Ärmelbündchen. Auf der Brust befand sich das damalige DFB-Wappen. In genau diesem Outfit gelang der deutschen Mannschaft das sogenannte Wunder von Bern. Mit einem 3:2 im Finale gegen den hoch favorisierten Gegner Ungarn gewann Deutschland erstmals den Weltmeistertitel.

Mit diesem Trikot holte der DFB seinen ersten WM-Titel. Das weiße Heimtrikot für die Heim-EM 1988 sorgte mit einem auffälligen schwarz-rot-goldenen Muster auf der Brust für einen echten Hingucker. Die MannschaftZwei Jahre später wurde das Trikot-Design dennoch endgültig legendär: Bei der Weltmeisterschaft 1990 in Italien gewann Deutschland im selben Dress den dritten WM-Titel. Das Trikot für die WM 2026 war in Anlehnung an das legendäre Jersey.

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Beim Jersey für die WM in den USA, Kanada und Mexiko wurde ebenfalls mit Streifen in Deutschland-Farben gearbeitet, sie sind ebenfalls auf der Brust zu erkennen. Auch das Trikot beim WM-Titel 2014 und das Shirt bei der WM 2018 kam mit einem ähnlichen Muster daher. Mit diesem Jersey spielte die deutsche Mannschaft sogar zwei Turniere. Auch die deutschen Auswärtstrikots haben eine besondere Historie.

Immer wieder fiel die DFB‑Elf auswärts mit besonderen Designs auf. Vor allem grüne Trikots findet man in der deutschen Auswärtstrikot-Geschichte immer wieder. Das Auswärtstrikot der deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft 1992 in Schweden ist in grün gehalten. Dazu kamen auffällige schwarz-rot-goldene Elemente an den Schultern und ein dunkler Kragen.

Auch sportlich war das Turnier ein besonderes Kapitel. Unter dem neuen Bundestrainer Berti Vogts erreichte Deutschland das Finale. Dort folgte allerdings eine überraschende 0:2-Niederlage gegen Dänemark. Bei der EM 1992 war das deutsche Auswärtstrikot komplett in grün.

Kaum ein Turnier hat in Deutschland für eine vergleichbare Begeisterung gesorgt wie die Heim-Weltmeisterschaft 2006. Nach der enttäuschenden Europameisterschaft 2004 sorgte dieses Turnier endlich wieder für Freude an der DFB-Auswahl. Das weiße Heimtrikot mit schwarzen Adidas-Streifen und geschwungenen roten und goldenen Elementen an den Seiten wurde zum Symbol des sogenannten Sommermärchens. Michael Ballack führte die Mannschaft von Jürgen Klinsmann als Kapitän ins Turnier.

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Ebenso begeisterten die „jungen Wilden“ wie Lukas Podolski oder Bastian Schweinsteiger die Fans. Nach dem Halbfinal-Aus gegen Italien sicherte sich Deutschland mit einem Sieg gegen Portugal den dritten Platz. Das Trikot für die Heim-WM 2006 geht nicht nur wegen des Designs in die Geschichte ein. Auch in der jüngeren Vergangenheit setzte der DFB auf Nostalgie.

Zum 125-jährigen Bestehen des Deutschen Fußball-Bundes präsentierten Adidas und der Verband im März 2025 ein besonderes Jubiläumstrikot. Das weiße Jersey mit schwarzem Kragen und schwarzen Ärmelbündchen orientiert sich am Trikot der Weltmeistermannschaft von 1974. Besonders auffällig ist das eigens gestaltete Jubiläumswappen, das an das historische DFB-Logo aus dem Gründungsjahr 1900 angelehnt ist. Dezente Nadelstreifen und das klassische Adidas-Trefoil-Logo runden den Retro-Look ab.

Seinen ersten Einsatz hatte das Sondertrikot am 20. März 2025 beim Nations-League-Viertelfinale gegen Italien. Deutschland gewann in Mailand mit 2:1. Der weitere Turnierverlauf war allerdings ebenso wie viele weitere Turniere der letzten Jahre für dieEs ist eines der letzten deutschen Trikots mit Adidas als Ausrüster.

Mit Nike als neuem Ausrüster plant der DFB nach den sportlich schwachen letzten Jahren einen Neuanfang.