Ende für den Audi A7 Sportback

Der Audi A7 Sportback wird zum Ende des aktuellen Modelljahrs auslaufen. Hintergrund ist die Plattformteiligkeit mit dem A6 C8, der ebenfalls bald einen Nachfolger erhält. Audi konzentriert sich zukünftig auf effiziente und kosteneffektive Modelle

Parallel zum Audi A6 C8, mit dem er sich die Plattform teilt, wird dessen schnittiger Bruder zum Ende des aktuellen Modelljahrs auslaufen. Noch vor einigen Jahren wollten speziell die deutschen Premiumhersteller noch jede vermeintliche Lücke schließen. Doch der Wind hat sich gedreht: Man setzt auf Effizienz und Kosteneinsparung en. Und so wird das Modellprogramm zusammengestrichen. Für Nischenmodelle ist da kein Platz mehr. Als Vorreiter dieser Stilrichtung fuhr bereits in Rente.

Auch das BMW 6er Gran Coupé ist aus dem deutschen Konfigurator verschwunden, der VW Phaeton weicht. Und auch eine Etage darüber stehen die Zeichen auf Abschied. Zum Sommer 2025 hin und damit zum neuen Modelljahr steht der Modellwechsel vom A6 C8 zum neuen A6 C9 an. Dieser sollte ursprünglich analog zum A5 auf den Namen A7 hören, doch Audi gibt mehr zu verstehen, wie der Hersteller zwischen den Zeilen mitteilt. Hintergrund ist, dass sich der bisherige A7 Sportback die Plattform mit dem A6 C8 teilt. Ergo schlägt auch für ihn demnächst das letzte Stündlein. Schade eigentlich, denn für manchen Fan der Marke war er der schönste aktuelle Vertreter. Anfang 2018 kam die zweite Generation des A7 Sportback auf den Markt, Mitte 2023 folgte ein Facelift. Unter der Haube gab es Benziner zwischen 265 PS im 45 TFSI und 630 PS im RS7. Dazu Plug-in-Hybride mit 299 und 367 PS Systemleistung sowie eine breite Dieselpalette von 204 PS (40 TDI) bis zu 344 PS im S7 TDI. Wer sich noch einen der 4,98 Meter langen Wagen mit 525 bis 1.390 Liter Kofferraumvolumen sichern möchte, ist auf dem deutschen Markt ab rund 65.000 Euro dabei. Oder man wartet auf die künftige A6 Limousine





MST_AlleNews / 🏆 28. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

AUDI A7 Sportback Modellende A6 Plattform Kosteneinsparung

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Audi schließt Werk in Brüssel: Ende der Q8 e-tron Produktion in EuropaDas Werk von Audi in Brüssel schließt am 28. Februar seine Tore. Die Produktion des Q8 e-tron endet damit in Europa. Obwohl die Bänder bereits über Wochen still gestanden haben, sollen sie ab Donnerstag wieder anlaufen.

Weiterlesen »

Das Ende der Netflix-Ära: Stranger Things geht mit Staffel 5 zu EndeMit der fünften Staffel endet 2025 die Mystery-Serie Stranger Things. Die Serie-Schöpfer Matt und Ross Duffer deuteten zwar Spin-offs an, doch diese werden nicht mit den bekannten Figuren wie Eleven oder Hopper handeln. Stattdessen konzentrieren sich die Duffers auf neue Geschichten und Figuren im Stranger Things-Universum, etwa durch Anime-Ableger oder Prequels.

Weiterlesen »

Kommentar: Der Wille zum Machterhalt ist in der SPD größer als der Widerstand bei der MigrationHat sich Friedrich Merz in der Migrationsfrage verzockt? Verhindert das Zustrombegrenzungsgesetz nach der Wahl eine Koalition? Nein, denn der CDU-Vorsitzende kann sich auf die SPD verlassen.

Weiterlesen »

Theater „Ajax und der Schwan der Scham“: Der blutige Tanz der ewigen ZweitenChristopher Rüping widmet sich am Hamburger Thalia Theater dem antiken Ajax-Mythos. Er verknüpft ihn mit Fragen nach Leistungsdruck und Konkurrenz.

Weiterlesen »

Audi Teilt Wiederaufnahme der Produktion in Brüssel mit – Stornierungen und Ausblick auf die ZukunftDer Automobilhersteller Audi hat nach der Ankündigung der Schließung des Werks in Brüssel kurzfristige Plans zur Wiederaufnahme der Produktion angekündigt. Obwohl die Produktion des Q8 e-tron nur noch bis zum endgültigen Werksschließung im Jahr 2024 fortgesetzt wird, hat Audi die Wiederaufnahme der Produktion für den 6. Februar geplant. Trotz der Wiederaufnahme der Produktion befindet sich Audi hinter dem ursprünglichen Produktionsziel. Die Umstrukturierungen am Standort Brüssel führten zu geringeren Produktionszahlen als geplant.

Weiterlesen »

Nato-Treffen der Ostsee-Anrainer: Ende der TatenlosigkeitDie Ostsee-Anrainer der Nato wollen sich besser vor Sabotageaktionen schützen. Das sind erste Schritte gegen das böse Treiben Putins im Meer.

Weiterlesen »