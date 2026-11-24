Die Berliner Linksfraktion trennt sich von der Abgeordneten Vanessa Emde. Kurzfristig ist es ein Sieg der Pragmatiker. Aber das revolutionäre Lager in der Linken dürfte die Niederlage kaum stillschweigend akzeptieren.

Die Berlin er Linksfraktion trennt sich von der Abgeordneten Vanessa Emde. Kurzfristig ist es ein Sieg der Pragmatiker. Aber das revolutionäre Lager in der Linken dürfte die Niederlage kaum stillschweigend akzeptieren.

Bei Parteitagen der Linken wird immer wieder dasselbe Spiel aufgeführt: Delegierte kritisieren ihre Partei dafür, dass sie sich an Regierungen beteiligt.

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"Wir sind unserer Klasse und den Menschen verantwortlich und haben keine Verantwortung gegenüber einem System, das wir ablehnen", solche Sätze erhalten bei Linken-Versammlungen zuverlässig Beifall. Diese Stimmung kann man als naiv abtun. In Wahrheit ist sie gut organisiert. Seit Jahren gibt es das trotzkistische Netzwerk Marx21 in der Linkspartei.

Zu deren "Vision einer sozialistischen, aktivistischen Partei" gehört, "neue Mitglieder politisch zu schulen, sie vor Illusionen über Regierungsbeteiligungen zu schützen und radikale Forderungen zu normalisieren", wie die Neuköllner Gruppe von Marx21 nach der Bundestagswahl in einem Strategiepapier schrieb.heißt es, man lehne "Regierungskoalitionen mit prokapitalistischen Parteien, die Tolerierung ihrer Regierungen und andere Vereinbarungen zu ihrer parlamentarischen Absicherung" ab. Prokapitalistische Parteien, damit sind auch SPD und Grüne gemeint.

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Was hier abgelehnt wird, sind politische Veränderungen über die klassische parlamentarische Arbeit: "Eine sozialistische Gesellschaft kann nicht über parlamentarische Arbeit innerhalb eines bürgerlichen Staates erreicht werden", heißt es in der Kasseler Erklärung. Rund 200 Personen kamen nach Angaben der Veranstalter zum Gründungstreffen. Natürlich schickten sieDen Rauswurf der Politikerin aus der Linken-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus konnten sie nicht verhindern. Emde wurde am Dienstagabend nach mehrstündiger Sitzung ausgeschlossen.

Elif Eralp kann aufatmen: Die möglicherweise schwierigste Hürde auf dem Weg zu einer rot-grün-roten Koalition und zur ersten Regierenden Bürgermeisterin der Linken in Berlin ist damit genommen. Nach Darstellung der Linken-Führung wurde Emde nicht wegen ihrer politischen Positionen aus der Fraktion geworfen, auch nicht auf Druck von SPD und Grünen - sondern weil es keine Basis für eine Zusammenarbeit mehr gab.

Um in die Fraktion aufgenommen zu werden, hatte Emde eine Erklärung zum Kampf gegen Antisemitismus und zum Existenzrecht Israels unterschrieben - und bezeichnete den Vorgang später als "Schmierentheater" und "Bekenntniszwang". An dem Parteitag, der den Einstieg in die Koalitionsverhandlungen mit Grünen und SPD beschloss, nahm sie nicht teil, sondern demonstrierte draußen gegen die eigene Partei - und erklärte sich mit dem mutmaßlichen Terrorunterstützer Ibrahim Ibrahim solidarisch.. Die andere Seite ist die Ablehnung von Regierungsbeteiligungen.

Beide Strömungen überlappen sich und schaffen es immer wieder, die Debatten auf Parteitagen zu dominieren. Wenn die Linke Glück hat, wenden sich diese Gruppierungen nun enttäuscht von ihr ab. Hat die Partei Pech, bleibt ihr der Streit der letzten Wochen erhalten, nur größer, weil nicht auf Berlin beschränkt. Denn Emde bleibt Parteimitglied.

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Mit ihrem ersten Statement nach der Entscheidung machte sie deutlich, dass sie nicht Ruhe geben wird: "Die Entscheidung ist eine Zäsur für die Linke und hat gezeigt, dass die mediale Hetzkampagne ihre Wirkung entfaltet hat", sagte Emde. Sie habe aber auch viel Solidarität erfahren: "Und ich möchte den vielen Genossinnen, die vielleicht gerade mit sich ringen und überlegen, ob sie aus der Partei austreten wollen, sagen: Bitte bleibt.

Ihr seid nicht allein, wir sind nicht allein, und wir werden uns organisieren.

" Wer in der Linken radikal gegen Israel und radikal gegen Regierungsbeteiligungen ist, hat jetzt nicht nur Vernetzungstreffen und Strategiepapiere, sondern auch eine Identifikationsfigur. Für die Linke beginnt eine entscheidende Phase.