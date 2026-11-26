Das deutsche Traditionsunternehmen Höhbauer geht in Insolvenz. Trotz über 100 Anfragen scheiterte der Verkauf. 300 Mitarbeiter verlieren ihre Jobs am 1. Dezember.

Das traditionsreiche Fenster - und Türherstellerunternehmen Höhbauer meldet sein endgültiges Aus. Das seit 75 Jahren bestehende Familienbetrieb aus Deutschland hat die Insolvenz angemeldet. Die Produktion von Fenster n, Türen und Wintergärten aus Holz, Aluminium und Kunststoff endet damit.

Zwei Monate Insolvenzverfahren

Seit dem 22. September befinden sich die Geschäfte des Unternehmens im gerichtlichen Insolvenzverfahren. In dieser kurzen Frist wurde intensiv nach einem Käufer gesucht. Mehr als 100 potenzielle Investoren wurden dabei kontaktiert. Elf Interessenten prüften eine Übernahme näher. Doch keiner war schließlich bereit, den gesamten Betrieb oder wenigstens Teile davon zum 1. Dezember zu übernehmen.

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Fehlende Kaufinteressenten

Die Konsequenz für die Belegschaft ist drastisch. Die rund 300 Beschäftigten erhalten ihre Gehälter und Löhne nicht mehr vom Unternehmen. Der Insolvenzverwalter erklärte, dass die Auftragslage nicht ausreicht, um die Mitarbeiterkosten selbst zu finanzieren. Eine Fortführung des Betriebs würde zulasten der Gläubiger gehen. Das sei nicht hinnehmbar. Somit bleibt nur noch die Auflösung übrig.

Wirtschaftliche Gründe für das Scheitern

Experten sehen die Gründe für die Pleite in der aktuellen Marktlage. Höhbauer brauchte aufgrund seiner Größe einen relativ hohen Umsatz, um rentabel zu wirtschaften. Da es zu einem großen Teil Endverbraucher beliefert, ist in der aktuellen Marktsituation sehr ungewiss, ob dies erreicht werden kann. Den Interessenten war dies zu riskant und für einzelne Betriebsteile fehlte das Interesse.

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Faktor Baukosten und Zinsen

Insgesamt habe es an einer Kombination aus mehreren Faktoren gelegen, so der Insolvenzverwalter. Eine schwer einschätzbare Marktentwicklung und der hohe Preisdruck durch günstige Wettbewerber belasteten das Unternehmen. Dazu kam der zeit- und kostenintensive Umbau des Unternehmens. Die Baukosten sind weiterhin hoch, genauso wie die Zinsen.

Emotionaler Rückstoß für die Familie

Auch für die Eigentümerfamilie ist das Aus ein schwerer Schlag. Das Unternehmen erhielt unter anderem den Deutschen Marketingpreis und den Bayerischen Qualitätspreis. Doch das half bei der Suche nach einem Retter für das Unternehmen nicht. Geschäftsführer Christoph Höhbauer betonte den emotionalen Aspekt. "Dass unser Familienunternehmen nach mehr als 75 Jahren schließen muss, trifft uns mitten ins Herz."

Zukunftsängste bremsen den Markt

Hinzu kommt die allgemeine negative Stimmung auf dem Markt. Zukunfts- oder Jobängste führen zu einer schwächeren Nachfrage, gerade bei privaten Bauherren. Diese Schwächephase hat das Unternehmen nicht überstanden. Die Kombination aus hohen Kosten, unsicherer Nachfrage und fehlenden Käufern war letztlich fatal.