Der deutsche Autozulieferer Huber Präzisionstechnik schließt endgültig nach über 50 Jahren. Alle Mitarbeiter verlieren den Job, nachdem die Sanierung scheiterte.

Das Ende einer Ära für den deutschen Maschinenbau hat sich vollzogen. Der Traditionszulieferer Huber Präzisionstechnik GmbH ist nach mehr als fünfzig Betriebsjahren endgültig vom Markt verschwunden. Die Konsequenz ist verheerend: Alle Mitarbeiter verlieren ihren Arbeitsplatz. Das Unternehmen, das einst zu den Präzisionsköpfen der heimischen Autoindustrie zählte, kann die wirtschaftlichen Lasten nicht mehr stemmen.

Historie und internationale Präsenz

Die Wurzeln des Unternehmens liegen in Geretsried südlich von München, wohin die Firma später umzog. Dort entwickelte sich Huber zu einem festen Bestandteil der regionalen Wirtschaftsgeschichte. Im Jahr 1983 weitete das Unternehmen sein Portfolio erfolgreich auf den Prototypenbau aus. Diese strategische Erweiterung festigte den Ruf als innovativer Partner. Die Qualität der Arbeit wurde früh anerkannt, was sich 2006 in der Verleihung des Wirtschaftspreises des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen widerspiegelte.

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Diese Reputation führte auch in den hochsensiblen Bereich der Formel 1. Ab etwa 1999 belieferte Huber Präzisionstechnik Rennställe der Königsklasse. Zeitweise arbeitete das Unternehmen nach eigenen Angaben für sechs unterschiedliche Teams. Zu den namhaften Kunden zählten historische Großkonzerne wie Ferrari und McLaren-Mercedes. Diese Projekte erforderten höchste Toleranzen und sicherten dem Zulieferer zeitweise eine globale Sichtbarkeit.

Finanzielle Schieflage und Insolvenzverlauf

Die wirtschaftliche Stabilität des Hauses erwies sich jedoch als brüchig. Schon 2009 musste Huber erstmals Insolvenz anmelden. Die Krise war damals noch nicht das endgültige Aus, gefolgt von Eigentümerwechseln, die Hoffnungen auf eine Wende schürten. Die finanzielle Lage verschlechterte sich jedoch kontinuierlich. Ende 2024 hatte die Firma erneut gravierende finanzielle Probleme zu bewältigen.

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Im zweiten Insolvenzverfahren gab es im Sommer 2025 zunächst einen Hoffnungsschimmer. Eine Rettung durch einen neuen Investor war geplant. Doch dieser Versuch erwies sich als kurzzeitiger Aufschub. Trotz der investierten Mittel geriet der Spezialzulieferer schnell erneut in Schwierigkeiten. Mitte August ordnete das Amtsgericht Wolfratshausen daraufhin die vorläufige Insolvenz an. Der Versuch, das Unternehmen zu stabilisieren, scheiterte endgültig.

Fazit der Sanierungsversuche

Der formale Abschluss der Tragödie erfolgte Anfang Oktober, als das Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Die Chancen auf eine Fortführung des Betriebs sind jetzt Null. "Der Betrieb konnte nicht mehr saniert werden", erklärte Rechtsanwalt Hans-Christian Detzer, der als dritter und letzter Insolvenzverwalter fungiert, gegenüber dem "Merkur". Die Aussage ist eindeutig und lässt keine weiteren Spekulationen zu.

Zukünftige Entwicklungen am Standort

Für die betroffenen Arbeitnehmer bedeutet dies den schlagartigen Verlust der Existenzgrundlage. Auch für die lokale Lieferkette in der Region hat der Ausfall spürbare Folgen. Der Insolvenzverwalter Hans-Christian Detzer hatte sich auf eine direkte Anfrage von BILD bislang nicht geäußert. Die genauen Details zur Abwicklung der Vermögenswerte und der Abfertigung der Belegschaft bleiben im weiteren Verfahrensverlauf abzuwarten.

Interessant ist der Vergleich zu anderen Marktbeteiligten. Die insolvente WKW Group aus Nordrhein-Westfalen produziert ebenfalls Zier- und Funktionsbauteile. Sie zeigt, dass der Druck in der Zulieferbranche hoch bleibt. Doch während andere Firmen versuchen, sich neu zu positionieren, ist für Huber Präzisionstechnik die Zeit abgelaufen. Das Ende markiert einen Verlust an industrieller Kompetenz und Know-how, der sich nicht schnell ersetzen lässt.