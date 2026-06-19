Endeavour Silver Corp. enthüllt positive Bohrgebnisse aus Explorationsprogramm in Terronera

Das Unternehmen hat Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 7.015 Metern im La-Luz-System und 10 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.904 Metern abgeschlossen, um die Mineralisierung entlang des Streichs und in der Tiefe innerhalb des Terronera-Adersystems zu erweitern und besser abzugrenzen.

Vancouver, Kanada - 18. Juni 2026 / IRW-Press / Endeavour Silver Corp. (TSX: EDR, NYSE: EXK) freut sich, positive Bohrgebnisse aus seinem Exploration sprogramm in seinem neuesten Bergwerk Terronera in Jalisco , Mexiko , bekannt zu geben.

Seit 2025 hat das Unternehmen 43 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 7.015 Metern im La-Luz-System sowie 10 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.904 Metern zur Erkundung der Terronera-Ader abgeschlossen. Dies ist die erste Explorationsbohrkampagne in der Mine Terronera seit 2020. Das Programm zielt darauf ab, die Mineralisierung entlang des Streichs und in der Tiefe innerhalb des Terronera-Adersystems zu erweitern und besser abzugrenzen





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