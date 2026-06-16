Endlich im Kino: 'Die letzten Glühwürmchen' - Ein Meilenstein der Anime-Geschichte

Der japanische Animationsfilm 'Die letzten Glühwürmchen' von Isao Takahata kommt endlich ins deutsche Kino. Die Geschichte um die Geschwister Seita und Setsuko, die während des Zweiten Weltkriegs versuchen, alleine zu überleben, wurde von Kritikern und Publikum gleichermaßen positively bewertet. Die Veröffentlichung wird von Sony gemeinsam mit dem Anime-Anbieter Crunchyroll ermöglicht.

Für Anime -Fans sind Kinovorführungen japanischer Animationsfilme heute keine Seltenheit mehr. In den 80er- und frühen 90er-Jahren sah das noch ganz anders aus. Viele Werke, die inzwischen als Meilensteine der Filmgeschichte gelten, schafften es damals nie auf deutsche Leinwände.

Einer der bekanntesten Fälle ist 'Die letzten Glühwürmchen'. Jetzt bekommt das Publikum hierzulande erstmals die Chance, das Meisterwerk im Kino zu erleben. Die Geschichte spielt in Japan während der letzten Monate des Zweiten Weltkriegs. Nach schweren Luftangriffen verlieren der 14-jährige Seita und seine vierjährige Schwester Setsuko ihre Mutter.

Ihr Vater dient zu dieser Zeit bei der Marine und ist nicht bei ihnen. Zunächst finden die Geschwister Zuflucht bei ihrer Tante. Doch die Versorgungslage verschlechtert sich zunehmend, weshalb die Verwandte die zusätzliche Belastung nicht länger tragen will. Seita fasst daraufhin einen Entschluss: Gemeinsam mit seiner kleinen Schwester verlässt er das Haus, um auf eigenen Beinen zu stehen.

Der Traum von Unabhängigkeit hält jedoch nicht lange. Hunger, Krankheiten und die ständige Bedrohung durch den Krieg bestimmen schon bald ihren Alltag. Inszeniert wurde das Drama von Isao Takahata, der für das berühmte Studio Ghibli arbeitete. Während weltweit vor allem Hayao Miyazaki mit Filmen wie 'Prinzessin Mononoke' oder 'Chihiros Reise ins Zauberland' bekannt wurde, geraten Takahatas Werke deswegen häufig etwas in den Hintergrund.

Der Film wurde von Kritikern und Publikum gleichermaßen positively bewertet. Obwohl der Film bereits 1988 veröffentlicht wurde, war er hier bislang nur über TV-Ausstrahlungen sowie auf DVD und Blu-ray verfügbar. Die nun erfolgende Kinoveröffentlichung wird von Sony gemeinsam mit dem Anime-Anbieter Crunchyroll ermöglicht





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