Chinas Stimuli-Strategie stoppt den Kursverfall. Tencent, BYD und SMIC bieten Anlegern Chancen auf Erholung und Wachstum in 2026.

Gefühlt hat es viel zu lange gedauert, bis das National Team Order erhielt, stützend am Markt einzugreifen, um den seit Monaten anhaltenden Kursverfall chinesischer Unternehmen zu stoppen.

Die staatlich alimentierten Investoren, allen voran Central Hujin, dürfen jetzt offiziell Aktien oder Fonds kaufen, um den Verkaufsdruck zu mildern. Die Nachricht hatte Signalwirkung. Die Aktien chinesischer Unternehmen verzeichneten ihre stärksten Tagesgewinne seit zwei Jahren. Der technologiegetriebene STAR 50 Index sprang um 15 Prozent nach oben, der Halbleiter-Index um 19 Prozent.

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China hat viel aufzuholen. Das Land verfügt über eine breite industrielle Lieferkette und Unternehmen, die in diesen Feldern nicht mehr nur den heimischen Markt bedienen. Die Entwicklung reicht von Chipdesign und Halbleiterausrüstung bis hin zu Elektrofahrzeugen, Batterien und Robotik. Was die wirtschaftliche Größe und Bedeutung von China anbelangt, sollten heimische Unternehmen wesentlich stärker in globalen Portfolios vertreten sein.