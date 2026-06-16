Endloses Scrollen auf Kurzvideo-Plattformen kann die Psyche schädigen

Wissenschaftler der Universität Bayreuth warnen vor den negativen Folgen von intensiver Nutzung von Kurzvideo-Plattformen. Sie zeigten in einer Analyse, dass unstrukturierte Nutzung zu Unaufmerksamkeit, Impulsivität und Angst führen kann.

Ein Wischen, noch ein Wischen - und plötzlich ist eine Stunde vorbei. Genau dieses endlose Scrollen auf TikTok, Instagram oder YouTube kann spürbare Folgen für die Psyche haben.

Wissenschaftler der Universität Bayreuth kommen in einer neuen Analyse zu dem Ergebnis: Wer Kurzvideo-Plattformen intensiv und ohne feste Struktur nutzt, zeigt häufiger Anzeichen von Angst, Stress, Unaufmerksamkeit und Impulsivität. Für ihre im Fachmagazin „European Child & Adolescent Psychiatry“ veröffentlichte Analyse werteten die Bayreuther Forscher Studien aus den Jahren 2015 bis 2025 aus. Nach Angaben der Universität sichteten sie rund 1500 Datensätze. In die endgültige Auswertung flossen 42 Studien mit insgesamt etwa 47.000 Teilnehmern ein.

Die Wissenschaftler definieren als „intensive Nutzung“ eine tägliche Dauer von vier oder mehr Stunden. Mit „unstrukturierter Nutzung“ ist das Scrollen durch Kurzvideos ohne feste Routine gemeint. Davon unterscheiden sie die strukturierte Nutzung, etwa während des Pendelns. Laut Forschern nehmen beim unstrukturierten Nutzen Unaufmerksamkeit und Impulsivität leicht bis moderat zu.

Außerdem zeigten Vielnutzer ein schwächeres Arbeitsgedächtnis und konnten sich schlechter selbst steuern. Ebenso treten höhere Werte für Angst und Stress auf. Die Untersuchung nennt aber auch mögliche Schutzfaktoren. Helfen können Familie und Freunde, feste Regeln für die Handynutzung und ein guter Umgang mit Medien.

„Besonders wichtig ist es, junge Menschen nicht allein zu lassen, sondern sie zu befähigen, bewusst mit digitalen Angeboten umzugehen,“ sagt Erstautorin Marlene Ebster. Und: „bereits heute ist es notwendig, Rahmenbedingungen für Kurzvideo-Plattformen zu entwickeln, die insbesondere gefährdete Gruppen schützen.





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