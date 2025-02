Endometriose – Das Chamäleon in meinem Bauch: Fotoprojekt macht stille Leiden sichtbar

Jasmin Breidenbach, selbst betroffen von Endometriose, porträtiert 15 Frauen mit der Unterleibserkrankung in einem Fotoprojekt. Die Bilder sollen für mehr Verständnis werben und die oft stille Leiden der Betroffenen sichtbar machen.

Die Fotografin Jasmin Breidenbach hat mit ihrem Fotoprojekt „ Endometriose – Das Chamäleon in meinem Bauch“ 15 Frauen mit der Unterleibserkrankung porträtiert. Breidenbach erklärt, dass Betroffene oft starke Schmerzen, ungewollte Kinderlosigkeit und Erschöpfung erleiden, aber auch weitere Symptome. Oftmals werden ihre Beschwerden von der Umgebung nicht ernst genommen, weil die Krankheit äußerlich nicht sichtbar ist.

Obwohl Endometriose recht häufig ist und schätzungsweise jede zehnte Frau betroffen ist, gibt es immer noch Menschen, die von der Krankheit noch nie gehört haben. Bis zur Diagnose und einer adäquaten Behandlung können mehrere Jahre vergehen. 34-jährige Breidenbach selbst ist an Endometriose erkrankt. Mit dem Fotoprojekt möchte sie Betroffenen die Möglichkeit geben, die Krankheit, die sich oft im Verborgenen abspielt, sichtbar zu machen und so für mehr Verständnis werben. Die Bildkonzepte entwickelte Breidenbach im Gespräch mit den Frauen. Die Fotos spiegeln die persönliche Krankheitsgeschichte, Emotionen oder konkrete Erlebnisse wider. Ein Beispiel ist das Foto von Hannah (Name geändert), die kurz vor dem Fotoshooting die Diagnose erhalten hatte. Breidenbach berichtet, dass Hannah sich durch die Erkrankung übermannt und verloren fühlte, als ob sie die Leichtigkeit des Lebens nicht mehr spüren könnte. Frauen mit Endometriose leiden unter quälenden Schmerzen und werden dennoch oft nicht ernst genommen. Breidenbach zeigt in ihren Fotos schonungslos, was sich oft im Verborgenen abspielt.





